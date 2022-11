Alicia Ríos es odontóloga y es la sanjuanina solidaria que se encarga de devolverle la sonrisa, mediante la colocación de prótesis dentales, a aquellos que la perdieron. Sobre todo personas de bajos recursos que posponen la salud bucal y que con ello también pierden uno de los gestos faciales más preciados: sonreír.

Esta tarea es dentro parte del proyecto “Volver a Sonreír” de la fundación Tweety, fundación que además lleva adelante proyectos relacionados al deporte y la inclusión de personas con discapacidad.

En el caso del proyecto “Volver a Sonreír” Alicia y Martín, su esposo, secretario y cofundador de la fundación, ambos ponen de sus sueldos y algunas donaciones los costos que tiene todo el proceso: desde el armado de la prótesis y su control. Otro de los fundamentales para que este programa funcione es Víctor Castilloni, el protesista que ajusta costos de materiales para que esto se posible.

En el día a día, todo el equipo trabaja, se reparte las tareas de casa y de sus hijos, por lo que el programa es un esfuerzo extra, es decir trabajar por fuera del horario y sin recibir paga, porque ninguno cobra los honorarios, todo con el objetivo de abaratar costos para beneficiar a más personas.

Una de las cosas que destaca Alicia en esta tarea es devolverles la confianza a las personas. “Por lo general son adultos de entre 30 y 55 años, es decir que están en plena edad laboral y el hecho de no tener las piezas dentales hace que se pierdan, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Hay mamás que no van a las reuniones o la salida de la escuela por vergüenza o se pierden de algo tan cotidiano como es ir a la verdulería”, comenta la odontóloga.

El nombre de la fundación no es al azar ni meramente descriptivo, es que la primera sonrisa después de la prótesis siempre es la más feliz y la más dura. Sobre esto comentó Martín, que recuperó la sonrisa gracias al proyecto, “es algo que no se puede transmitir con palabras porque es una sensación que te atraviesa el cuerpo. Verte al espejo y ver que podés mostrar la cara, porque antes te da vergüenza, te vuelve una persona tímida y te vas aislando. Me emociona recordarlo porque te da una vida nueva”.

En la lista de espera hay más de 100 personas, todas esperando recuperar la sonrisa. En el caso de ganar el premio, Alicia comentó que será para continuar con el programa y que llegue a alguno de los que todavía esperan.

EL CERTAMEN

La de Alicia y el programa "Volver a Sonreír" es una de las 10 historias semifinalistas del premio Sanjuanino Solidario, una iniciativa que por sexto año consecutivo llevan adelante DIARIO HUARPE Y BROKER ANDINO para destacar a esas almas generosas que trabajan incansablemente por los demás. Este año, quien resulte ganador recibirá un incentivo económico a su causa de $250.000, y quienes lleguen a la final ganarán $50.000, también.

¿Cómo se seleccionaron las diez historias? Luego de un periodo de postulación, en el que cualquier sanjuanino pudo inscribir a su candidato, un comité se encargó de analizar cada uno de los 400 casos que llegaron la redacción de DIARIO HUARPE. Del total, las más inspiradoras fueron seleccionadas para su difusión, una etapa importante, ya que se da a conocer a través de los medios de comunicación la loable labor que llevan adelante estos valiosos sanjuaninos.

¿Cómo sigue el proceso? Finalizada la etapa de difusión de las diez historias, comenzará el periodo de votación en el que será el público, a través de la página de DIARIO HUARPE y WhatsApp, el que elegirá a los cuatro finalistas. La gran final, en donde se conocerá al ganador, se llevará a cabo el 16 de diciembre en vivo, a través del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol.