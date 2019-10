Hallan a una mujer que era buscada hace 16 días y había dejado carta acusando a su ex marido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una mujer de 38 años que era buscada desde hace 16 días, luego de dejar una carta en la que acusaba a su ex marido por "si algo le pasaba", fue hallada en las últimas horas "en buen estado de salud" en Rosario, informaron hoy fuentes judiciales. "Nunca abandonaría a mis hijos. Si me pasa algo busquen a mi ex pareja", escribió Carolina María del Luján Ríos en la carta que le dejó a su madre, luego de que en agosto último denunciara al hombre por violencia de género, precisaron las fuentes a Télam. La mujer vive con tres hijos de 16,13 y 11 años en una casa de Borman al 3.400, en el barrio Plata, y había sido vista por última vez por su madre el 20 de septiembre.