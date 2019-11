Hallan asesinada a golpes en la cabeza a una mujer en González Catán

El cadáver de una mujer desnuda de la cintura hacia abajo fue hallado hoy en unos pastizales de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, y la autopsia estableció que fue asesinada a golpes en la cabeza, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hallazgo se produjo alrededor de las 8 en el cruce de las calles Llerena y Da Vinci, donde personal de la comisaría 1ra. de la Jefatura Distrital Sur de La Matanza concurrió ante un llamado de emergencia al 911 efectuado por vecinos.



La víctima es una mujer joven que hasta esta tarde no había podido ser identificada, aunque durante la autopsia se le tomaron las huellas y ya se envió su ficha dactiloscópica a varios organismos para que informen de quién se trata.



La joven aparenta tener un poco más de 30 años, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca y cabello largo oscuro.



Las fuentes detallaron que la mujer se encontraba tirada sobre su costado izquierdo, estaba desnuda de la cintura hacia abajo y sólo vestía una remera negra, con una campera chaleco gris encima.



La víctima presentaba manchas de sangre en la cabeza, en un brazo y en la ropa y de acuerdo con la autopsia, sufrió un traumatismo de cráneo con fractura de base y macizo facial y una fractura del tabique nasal.



La mujer no presentaba signos de sujeción ni lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal, aunque se realizaron los hisopados correspondientes.



Además, se le extrajo sangre para un examen toxicológico a fin de establecer la presencia de alcohol y/o drogas y se descartó que estuviese embarazada, como especularon los vecinos que la encontraron.



“Pasé caminando con mi hija a las siete de la mañana y encontré a la chica, que estaba desnuda y boca abajo, con un golpe en la cabeza. Cuando vinieron los forenses me dijeron que la habían matado a las doce de la noche”, dijo a la prensa Gladys, vecina del barrio.



Agregó que la víctima “también tenía golpes de mazazos en la parte de la sien y en las manos, que las tenía todas rotas” y que no la conoce del barrio, donde vive hace 20 años.



Por su parte, otra vecina llamada Carla aseguró que alrededor de las 12 de la noche escuchó “unos gritos terroríficos”, pero su padre no la dejó salir porque justo en ese momento se había cortado la luz.



“Era una chica que pedía ayuda hasta que un momento no gritó más”, describió la joven, quien se lamentó de no haberla podido concurrir al baldío.



Al lugar concurrió el fiscal a cargo de la investigación, Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, quien supervisó el trabajo de los peritos de Policía Científica.



De acuerdo al relevamiento realizado, el sitio del hallazgo del cadáver sería la escena del crimen primaria, es decir que la víctima fue asesinada allí.



A pesar del barrido y los rastrillajes realizados en el baldío y sus inmediaciones, los pesquisas no encontraron en el lugar ni las ropas faltantes ni ningún objeto contundente que aparente ser el arma homicida empleada, aunque el fiscal ordenó preservar la escena y volver a revisar.



“Seguiremos buscando, pero el asesino pudo haberse llevado las prendas faltantes y el elemento con el que la golpeó”, señaló a Télam uno de los investigadores consultados.



La Policía revisaba los pedidos de paradero de mujeres desaparecidas en la zona que encajen con la descripción de la víctima para ver si logran identificarla, ya que, según las fuentes, más allá de un anillo, no tiene tatuajes ni ninguna seña particular que permita determinar su nombre, por lo que por ahora figura como NN.