Hallan asesinado en su casa en Santa Fe a un hombre y sospechan que fue víctima de un robo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre de 70 años fue asesinado en su casa de la ciudad santafesina de Maciel, y los investigadores sospechan que se trató de un homicidio en ocasión de robo, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho fue descubierto anoche en una casa de la calle Rioja al 300, de esa localidad ubicada a 63 kilómetros al noroeste de Rosario, y la víctima fue identificada por el nombre de Hugo C., de 70 años.



Según las fuentes, uno de los hijo de Hugo fue quien encontró a su padre muerto, por lo que de inmediato denunció lo ocurrido a la policía.



El fiscal de la localidad de San Lorenzo, Leandro Lucente, indicó a la prensa local que la principal sospecha apunta a que el hombre fue víctima de un robo, ya que su casa estaba desordenada y se determinó el faltante de dos televisores y un auto, Volkswagen Gol.



Añadió que el cadáver no presentaba a simple vista signos de violencia, por lo que fue enviado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario para la autopsia de rigor.



Asimismo, el fiscal ordenó una serie de medidas como el testimonio de los vecinos que apuntan a reconstruir las últimas horas de la víctima debido a que en la zona no hay cámaras de seguridad.