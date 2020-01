Hallan el cadáver de una mujer en un descampado de Salta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia fue encontrado hoy en un descampado de la ciudad de Salta y los investigadores procuraban determinar la causa de la muerte y la identidad de la víctima, informaron fuentes judiciales.



El hallazgo ocurrió esta mañana, en el barrio Puerto Argentino, en la zona oeste de la capital salteña y la pesquisa quedó a cargo de la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, María Luján Sodero.



Fuentes judiciales informaron a Télam que Sodero se presentó en el lugar junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la División Homicidios de la Policía de Salta, que realizó las tareas de campo.



La fiscal manifestó que se trata del cuerpo de una mujer que aún no fue identificada y que en el lugar se detectaron indicios que hacen presumir que sufrió una muerte violenta.



Los voceros detallaron que miembros de una familia de la zona se acercaron a la fiscal para tratar de establecer si se trataba de una mujer que salió anoche y no regresó, pero aun no se pudo establecer.



El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde esta tarde se realizará la autopsia correspondiente con el objetivo de conocer la data y la causa de la muerte.