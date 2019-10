Hay rumores de un cuarto regreso de The Black Crowes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

The Black Crowes, grupo estadounidense de hard rock formado en 1986 por los hermanos Chris y Rich Robinson, estaría preparando su cuarto regreso a escena tras la separación de 2015. Una información publicada por The Wall Street Journal y replicada por la agencia DPA señaló que “son varias ya las fuentes cercanas al grupo que no niegan los planes de una nueva gira en 2020”. De acuerdo a esas informaciones, en el entorno de los Robinson, el baterista y miembro fundador del grupo, Steve Gorman, fue informado acerca del potencial regreso, aunque no ha sido contactado para participar en él. Por su parte, el ex manager Pete Angelus asegura estar avisado del contrato que Chris y Rich Robinson habrían hecho con Live Nation para la gira a concretarse el año próximo. En 2018 el vocalista Chris Robinson puso en marcha un grupo llamado As the crow flies, en el que básicamente toca canciones de The Black Crowes junto a antiguos miembros de la banda como Adam MacDougall, Andy Hess y Audley Freed. Por su parte, el guitarrista Rich Robinson está actualmente con The Magpie Salute, otro grupo en el que está acompañado por Marc Ford y Sven Pipen, ambos ex integrantes de The Black Crowes.