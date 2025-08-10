Héctor Javier Posse, conocido como “Cheche” Posse, de 46 años y con domicilio en Villa Obrera, Chimbas, fue detenido durante un operativo del Comando Radioeléctrico Oeste en la Villa Chacabuco, Rivadavia. El procedimiento tuvo lugar pasadas las 00.15 de este domingo 10 de agosto de 2025, cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención fue alertado sobre un hombre que conducía un automóvil color naranja y que portaría un arma de fuego.

Los móviles localizaron el vehículo, un Chevrolet modelo Chevy de color naranja, cuyo conductor intentó darse a la fuga. Durante la persecución, arrojó una mochila desde la puerta del acompañante. El rodado fue interceptado y el hombre aprehendido en el lugar.

Publicidad

Dentro de la mochila, los efectivos encontraron un ladrillo compactado envuelto con cinta gris, medio ladrillo adicional y varias bolsas de nylon transparentes con sustancia granulada de color blanco, además de tres balanzas digitales de precisión.

Especialistas del Departamento Drogas Ilegales confirmaron que se trataba de más de dos kilos de cocaína. No se encontraron armas de fuego durante el procedimiento. Posse quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.