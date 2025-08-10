En la madrugada de este domingo 10 de agosto de 2025, un operativo policial realizado en Rivadavia resultó en la detención de un hombre acusado de tenencia de drogas. Tras un trabajo de más de cinco horas, la policía secuestró 2,155 kilogramos de cocaína, junto con una Chevy relacionada con el acusado. El detenido, identificado con el apellido Posse, reside en Villa Chacabuco.

Posse fue atrapado con varias dosis de cocaína. Foto gentileza.

El operativo fue llevado a cabo por fuerzas de la División Comando Radioeléctrico Oeste, que incautaron la droga después de un seguimiento exhaustivo. La sustancia encontrada está siendo analizada para determinar su origen y posible distribución. Además, el auto Chevrolet también fue secuestrado para su revisión, ya que podría estar relacionado con el transporte de la droga.

Publicidad

La investigación continúa, y las autoridades no descartan que el detenido esté vinculado a una red de narcotráfico más amplia. Actualmente, los investigadores están evaluando la posibilidad de realizar nuevos allanamientos para desarticular posibles conexiones de la red.

El auto secuestrado.

Finalmente, continúan las diligencias para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si hay más personas involucradas.