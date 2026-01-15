El reconocido periodista Héctor Maugeri confirmó su salida de Editorial Perfil, empresa en la que desarrolló una extensa trayectoria de 42 años, marcando un fuerte movimiento en el ambiente de los medios de comunicación. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en el programa LAM, donde además aportó detalles sobre el abrupto final de la relación laboral entre Maugeri y la editorial.

Se trata de Héctor Maugeri. (Foto Instagram Hectormaugeri)

Maugeri, figura emblemática del periodismo y la televisión argentina, fue una pieza clave en el crecimiento de la revista Caras y condujo durante años un ciclo de entrevistas con fuerte impronta en el mundo del espectáculo. El periodista explicó que decidió desvincularse de Perfil “para tomar nuevos rumbos profesionales”, aunque aclaró que aún quedan temas por resolver con la empresa.

Publicidad

La salida del histórico comunicador también se dio en medio de tensiones internas en el medio, incluidas versiones sobre cambios en la dirección editorial que habrían acelerado su decisión de partir. Maugeri destacó que su trabajo en Caras y Caras TV, donde condujo programas durante dos temporadas, fue una etapa muy significativa de su carrera.

La noticia generó repercusión en el ámbito mediático, dado que Maugeri era una de las voces más reconocidas y estables del periodismo de espectáculos en el país. Su desvinculación marca un punto de inflexión en una carrera que abarcó varias décadas y diversos formatos periodísticos.

Publicidad

Su futuro profesional aún está envuelto en expectativa, mientras colegas y seguidores siguen de cerca los pasos que dará tras cerrar este ciclo en Editorial Perfil.