El rey de las vegas: la sátira de abogados que revoluciona Netflix

Netflix ha sumado a su catálogo El rey de las vegas (Strip Law), una propuesta de animación para adultos que se aleja de los géneros tradicionales para ofrecer humor negro y sátira judicial.

La trama se centra en Lincoln Gumb, un abogado considerado "demasiado aburrido" para el entorno de espectáculo de la ciudad, quien une fuerzas con Sheila Flambé, una maga hedonista que sabe dominar cualquier escenario. Según define la plataforma, esta alianza busca "darle 'pizzazz' a los casos más estúpidos de la ciudad".

El elenco de voces principales cuenta con Adam Scott y Janelle James, a quienes se suman Stephen Root y Keith David. En esta ficción, Las Vegas funciona como un parque temático donde los juzgados parecen circos y los clientes resultan imposibles, planteando una sátira sobre la necesidad actual de convertir todo en un show para tener éxito.

La serie está estructurada en 10 episodios autoconclusivos que facilitan el maratoneo, manteniendo una continuidad en la evolución del dúo central. El tono autorreferencial del show se evidencia en los títulos de su primer y último capítulo: “Finally, A Show About Lawyers” y “Finale: A Show About Lawyers”.