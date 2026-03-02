Kuwait derriba por error tres F-15 de EE.UU. durante ataque de Irán

Un grave incidente de fuego amigo ocurrió en el marco de la Operación Epic Fury, cuando las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El suceso tuvo lugar la noche del domingo durante una misión defensiva ante una ofensiva coordinada por Irán, que incluyó el uso de aviones, misiles balísticos y drones.

Esta complejidad en el teatro de operaciones, que incluía un avión en llamas cayendo en Al Jahra, dificultó la identificación de aeronaves aliadas, provocando que las fuerzas de Kuwait confundieran a los cazas estadounidenses con una amenaza y los abatieran.

A pesar del impacto, los seis tripulantes de las aeronaves lograron eyectarse con éxito y se encuentran actualmente en condición estable tras ser recuperados por unidades de rescate. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) emitió la siguiente declaración oficial sobre lo ocurrido: “Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Epic Fury se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo.

Durante los combates activos, que incluyeron ataques de aviones, misiles balísticos y drones iraníes, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”.

Asimismo, el organismo militar destacó la postura del gobierno local ante el error. El CENTCOM añadió: “Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”.