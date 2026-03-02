Horóscopo y celos: cómo reacciona cada signo ante la desconfianza

La astrología revela que los celos no son simplemente desconfianza, sino miedo a la pérdida, heridas antiguas o inseguridades que se manifiestan de formas diversas según el signo. Mientras algunos signos estallan con intensidad, otros prefieren el silencio o el distanciamiento.

Aries suele explotar por orgullo e impulso, mientras que Leo dramatiza si deja de ser el centro. Escorpio, por su parte, vive una intensidad interna que puede volverse peligrosa si se mantiene en silencio y no se habla.

En el grupo de quienes aplican el frío como respuesta, Acuario se desconecta ante el control o la posesividad, Capricornio evalúa y se retira mentalmente antes que físicamente si pierde el respeto, y Virgo se vuelve sumamente crítico revisando detalles y buscando coherencia.

Por otro lado, quienes sufren internamente incluyen a Piscis, que imagina escenarios y se pone "raro"; Cáncer, que se hiere y se protege mediante el llanto o el silencio; Libra, que se llena de dudas por falta de claridad; y Tauro, que observa de forma territorial sin olvidar lo que ve.

Finalmente, Géminis puede disimular con humor ácido si tocan su ego, y Sagitario prefiere cortar el vínculo definitivamente si percibe una traición real, pues odia sentirse atado.

Para alcanzar la armonía, cada signo requiere un estímulo específico: Aries demanda franqueza; Tauro, estabilidad; Géminis, conversación clara; Cáncer, contención; Leo, confirmación sincera; y Virgo, coherencia. Libra necesita acuerdos; Escorpio, la verdad total; Sagitario, libertad con respeto; Capricornio, madurez; Acuario, espacio; y Piscis, ternura y claridad.

Respecto a la resolución de estos conflictos, la fuente destaca: "Los celos se curan más con coherencia que con pruebas. Si el vínculo es seguro, los signos dejan de actuar desde el miedo. Y cuando se actúa desde la seguridad, la vida es más simple para todos".