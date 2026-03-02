Quién es el participante de Gran Hermano que planea abandonar la casa

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive una situación límite tras la confesión de Gabriel Lucero, quien analiza abandonar el juego por su fragilidad emocional.

El dibujante y creador de "Gente Rota" compartió su malestar en una charla íntima con su compañero Eduardo Carrera. “Me quiero ir”, sentenció Lucero, explicando que su permanencia es una cuestión de orgullo personal: “O sea, la única razón por la que no lo haría es que no quisiera irme primero, ¿no? Pero solamente por una cuestión de dignidad, no más”.

Publicidad

El participante reconoció que el aislamiento lo superó: “No es para mí. No me hallo”, y agregó: “Me siento demasiado frágil para esto. No me lo imaginaba, pero cuando me di cuenta, me di cuenta. Uno no se da cuenta hasta que no lo vive. Y no quiero sacrificar mi cordura”. Ante la dureza del reality, insistió: “Uno no se da cuenta hasta que no lo vive”.

Esta crisis se produce en una semana marcada por la salida de Divina Gloria por motivos de salud, quien aseguró “Estoy viva”, y el regreso de Daniela De Lucía tras el duelo por su padre afirmando “Ya pude despedirme”. Mientras se suma la incorporación de Carla Bigliani, en el exterior Anna, hija de Andrea del Boca, criticó a su madre diciendo “La pifió ahí”, en un clima donde otras peleas han dejado frases como “Soy muy impulsiva”.

Publicidad

En redes sociales, los seguidores reaccionaron con sospecha ante los dichos del dibujante: “Cuando sabés que te vas, tirás esa de 'me quiero ir', así si te expulsa la gente podés decir 'yo me quería ir'”. Actualmente, Lucero integra la placa de nominados y el lunes podría definirse su futuro por el voto del público.