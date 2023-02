Este lunes por la tarde una doble tragedia sacudió a una familia de Rivadavia al enterarse de la muerte por ahogamiento de Cristian Santiago y Hernán Fernando Lobos en el canal Eva Perón, en la zona de Marquesado. Tras conocerse la noticia, una vez más se inició el debate sobre canales de riego y su uso para bañarse. Pese al pedido de muchas personas, desde el Departamento de Hidráulica explicaron por qué no es posible una futura obra de entubamiento de los cauces y piden a la gente que tomen conciencia del peligro que implica tomar la decisión de usarlos para refrescarse.

DIARIO HUARPE dialogó con Guadalupe López, titular de Hidráulica de San Juan sobre posibles medidas a tomar luego de la muerte de dos adolescentes dentro de un canal y dijo al respecto que: "Todo el tiempo estamos tratando de decir y divulgar que los canales de riego no son para bañarse y hacemos todo lo posible por prevenir, pero la gente no lo comprende e igual toma la decisión de ingresar sin tomar conciencia de lo peligroso que realmente es y en muchos casos, mortales".

"Generalmente, son jóvenes y adolescentes los que suelen verse más seguido dentro de los canales, por eso pedimos que sea un tema que se hable en casa y se tome conciencia del riesgo que implica, muchas veces el cauce engaña y no es lo que parece. Pese a todo esto y el pedido de la gente de algún tipo de obras, no es posible por varias razones", aseguró la directora.

En este sentido, López dijo que la posibilidad de entubamiento, es un proyecto que siempre está presente, pero que no es una tarea sencilla de llevar a cabo. "Entendemos que entubar los cauces o colocar tapas sería una obra que llegaría a solucionar no solo un tema de seguridad, sino también del acumulamiento de basura o taponamientos, pero sabemos que hay algunos que por su extensión, la pendiente y el punto donde se encuentran, es imposible llevarlo adelante. Es una obra que implicaría un gran trabajo, a muy largo plazo y significaría un cambio rotundo en la red de riego de la provincia, es por eso que lo único que resta hacer en estos casos es apelar a que la gente entienda que no deben meterse", explicó.

"Entendemos que con las altas temperaturas, para algunas personas los canales son la única manera de refrescarse, pero la realidad es que lo que nosotros vemos en la superficie, no es tan así. La velocidad del agua es mayor en la parte media del cauce y muchos de ellos, como el caso de ayer (por el lunes), toman una gran velocidad y no hay nada de lo que poder sostenerse si el agua te lleva", contó López.

En tanto a la posibilidad de sanciones para quienes sean encontrados bañándose dentro de un canal, la titular del organismo detalló que en esos casos se trabaja simplemente con advertencias. "Las multas alcanzan principalmente a aquellas personas que arrojan basura o animales muertos o realizan los taponamientos con el objetivo de desviar agua o generar piletones para bajar la velocidad del agua y poder bañarse. Cuando advertimos la presencia de personas dentro de un cauce, simplemente se les pide que se retiren del lugar, no es posible actuar de otra manera", aseguró López, a la vez que dijo que en cada canal, hay un celador, pero que es imposible una vigilancia las 24 horas del día y a lo largo de todo el recorrido por lo extenso que son algunos de ellos.

Por otro lado, López también destacó que la policía colabora en estas situaciones, pero entienden que no es posible un control constante de cada uno de los canales de riego que recorren la provincia, de esta manera, para concluir, la directora reiteró una vez más el pedido de evitar creer que son piletas.