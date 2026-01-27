Highguard ya disponible: el nuevo shooter gratis para PC, Xbox y PS5

El 27 de enero de 2026, el shooter gratuito Highguard, desarrollado por Wildlight Entertainment, aterrizó oficialmente en las plataformas PC, Xbox Series y PlayStation 5. Tras semanas de misterio y una comunicación irregular luego de su presentación en The Game Awards, el título apuesta por el modo “raid shooter”.

Su director, Chad Grenier, define la entrega como un “raid shooter” único en su género que desafía los estándares tradicionales de los shooters PvP con mecánicas nunca antes vistas.

La jugabilidad agrupa a los usuarios en tres equipos rivales, encargados de tomar y fortalecer sus propias bases mientras exploran un mundo abierto en busca de mejoras. Los enfrentamientos estratégicos incluyen la Shieldbreaker, una espada imprescindible para iniciar ataques directos contra las bases enemigas.

Según explicó Grenier, la verdadera originalidad radica en el ciclo repetitivo de “fortificación, exploración, enfrentamientos y ataques coordinados”, permitiendo que cada partida evolucione de forma impredecible.

A pesar del apoyo constante de Geoff Keighley, el silencio previo en redes generó rumores, desconfianza e incluso críticas prematuras entre el público,. Actualmente, la comunidad debate en foros sobre la economía interna y la curva de aprendizaje que representa para los jugadores promedio.

El modelo free-to-play se financia con microtransacciones de elementos cosméticos que no parecen ser tan invasivas, intentando evitar el “pay-to-win” que suele dividir a los usuarios. El éxito futuro del juego, que destaca por la emoción de los raids, dependerá de su balance y de la capacidad del estudio para escuchar sugerencias ante los interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo.