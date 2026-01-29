La Brigada de Investigaciones Este recuperó varios objetos robados de la empresa de contenedores “Los Primos” de Chimbas. El hijo de un exempleado, uno de los detenidos.

La Policía recuperó una moto Suzuki 110.

Fuentes policiales destacaron que el hecho ocurrió cuando uno de los empleados se encontraba trabajando en las instalaciones y fue sorprendido por dos hombres que ingresaron al lugar. Los sujetos lo amenazaron con un arma blanca y lo ataron, para luego sustraer un teléfono celular Samsung A12, una soldadora amarilla, una amoladora negra, una caja de herramientas roja y una motocicleta Suzuki 110.

La policía fue alertada de inmediato y realizó una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos y al personal de la empresa. Como resultado de las averiguaciones, se logró identificar a uno de los sospechosos como hijo de un ex sereno de la compañía.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca y continúa bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para esclarecer la participación del segundo implicado y asegurar la recuperación de los objetos restantes.