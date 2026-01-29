Casella sobre Pettinato: "Fue responsable pero se comió garrones"

Beto Casella compartió su visión sobre el presente de Roberto Pettinato, quien recientemente manifestó su intención de retornar a la pantalla chica tras haber sido señalado por conductas inapropiadas y acoso por diversas colegas,. Ante la controversia, Casella expresó: "A mi me cae bien. Me parece que es talentosísimo y un bolud al mismo tiempo. Muchas de las cosas que le pasaron le pasaron por ser así, más que por ser un ´tipo cancelable´".

Para el conductor, el alejamiento de Pettinato de los medios se debió a malentendidos derivados de un estilo antiguo de manejarse. Al respecto, detalló: "Todo eso condicionó seriamente su carrera. Es cierto que él es un poco responsable y otro poco se comió garrones. Pettinato entraba al estudio y con humor, y son su característico idioma y quizá, cuatro años después, alguna de ellas lo contaba como cierto".

Casella también respaldó la idea de que existió una difamación contra el exintegrante de Sumo. "El otro día lo escuché cuando dijo que lo difamaron y es cierto. Habrá cosas que hizo de muchacho bolud y otras que lo difamaron", sostuvo. Además, describió la realidad laboral del músico: "Roberto fue un paria profesional después de las denuncias. Cuando los gerentes de radio o de televisión barajan la idea de que él sea parte, dicen ´dejalo que está con problemas´, y si lo convocan es porque le ofrecen dos mangos".

En relación al caso de Josefina Pouso, quien denunció públicamente a Pettinato, Casella recordó el vínculo laboral entre ambos. "Pouso es una excelente panelista, yo compartí con ella en Bendita TV, pero es cierto que mantuvo un juego al aire con Roberto. Por eso, un poco de compasión me da, ya que por ser un tipo bolud lo pagó con años de desocupación laboral", analizó.

Para finalizar, reflexionó sobre los desafíos de un eventual regreso: "Después si no actúa como debe ser dentro de un camarín, ya no lo se. Yo creo que su gran tema para volver a la televisión es que lo acepten, no sólo los gerentes de programación y las marcas, sino el público, quien lo canceló hace mucho tiempo".