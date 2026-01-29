Un adolescente de 16 años fue intubado y se encuentra en coma inducido tras sufrir una lesión cerebral traumática en un incidente ocurrido el viernes en Brasilia, Brasil, luego de una pelea que comenzó por un chicle.

Según testigos citados por el portal G1, la discusión se inició cuando Pedro Arthur Turra Basso, de 19 años y piloto de Fórmula Delta, lanzó un chicle a un amigo de la víctima. La situación escaló rápidamente y el adolescente terminó siendo golpeado.

Publicidad

Turra fue detenido poco después en un gimnasio y acusado de intento de homicidio y agresión con agravantes, pero fue liberado al día siguiente tras pagar una fianza de 24.315 reales, equivalentes a unos 4.500 dólares.

La cobertura mediática del caso reveló que el agresor cuenta con denuncias previas por distintos episodios de violencia. Entre ellos, se encuentra una agresión a un joven de 18 años en 2025, la obligación de consumir alcohol a una menor y un ataque a un hombre de 49 años tras un accidente de tránsito.

Publicidad

El incidente ha generado conmoción en Brasilia y plantea interrogantes sobre la violencia juvenil y la responsabilidad de los agresores, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a que el adolescente permaneciera en coma.