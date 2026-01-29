La confirmación del fallecimiento de Narela Micaela Barreto puso fin a días de angustia para su familia y para la comunidad argentina que seguía de cerca el caso desde ambos lados del continente. La joven, de 27 años y oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, fue vista por última vez el 23 de enero en Los Ángeles, ciudad donde residía desde hacía casi dos años.

Fueron sus amigas quienes advirtieron primero que no había regresado a su departamento y, al no lograr contactarla, alertaron inmediatamente a sus familiares en Argentina. La noticia de su muerte fue confirmada por fuentes vinculadas a la investigación, y su padre fue notificado oficialmente tras viajar a Estados Unidos para seguir de cerca la búsqueda. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no brindaron detalles sobre las circunstancias exactas del hallazgo ni sobre la causa de muerte, aspectos que permanecen bajo investigación.

Narela había emigrado a Estados Unidos con la intención de progresar económicamente y ayudar a su familia. Antes de mudarse, manejaba un kiosco familiar en Banfield y se había formado como traductora de inglés. En julio de 2024 decidió instalarse primero en Miami y luego trasladarse a Los Ángeles, donde alquilaba un departamento en una zona céntrica.

En los últimos meses trabajaba como mesera y, según su hermano Santiago, había conseguido recientemente otro empleo, aunque no se dieron mayores detalles. Tras su desaparición, la familia impulsó una intensa campaña en redes sociales para localizarla. Uno de los mensajes que se viralizó indicaba: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en Los Ángeles. Por favor, cualquier información comunicarse a cualquier hora”. Amigos y vecinos también colocaron afiches en inglés y español en la zona donde vivía, con la esperanza de obtener datos que permitieran reconstruir sus últimos movimientos.

Durante la búsqueda, la familia se comunicó con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para descartar que hubiera sido detenida en el marco de operativos migratorios. Esa posibilidad fue descartada, ya que Narela residía legalmente en Estados Unidos y tenía “todos los papeles en regla”, según confirmó su hermano. Además, los familiares contrataron detectives privados para colaborar con la investigación, mientras la Cancillería argentina mantenía contacto permanente con ellos.

La muerte de Narela Barreto conmueve a la comunidad argentina en Estados Unidos y en su país natal, y la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.