Hijo de una víctima del terremoto del ’44 conoció a su padre por la poesía

“Mi primer libro se llama “Al fin te encontré” porque me había encontrado con mi papá a través de la literatura, de la poesía”, dijo Luis Tulio Siburu. El hombre es escritor, hijo de un policía fallecido en el terremoto de 1944. Poco supo en su vida de su padre ya que su mamá no habló mucho del tema, hasta llegó a decirles a sus amigos que había perdido la vida en la guerra ya que eso es lo que había entendido. A los 25 años, cuando ingresó en la paternidad, empezó a interesarse en la tragedia y a investigar sobre lo ocurrido, tras cartas y lecturas se enteró de la verdad. Este miércoles, a sus 76 años, participó de un homenaje que le hicieron a su padre, Luis María Siburu, desde la Policía de San Juan. Con eso sintió que pudo cerrar un ciclo y estar en paz ya que supo lo que verdaderamente había ocurrido, como así también, la historia de su familia.

Luis Tulio junto a efectivos de la Policía de San Juan descubriendo la placa que pusieron en homenaje al efectivo que murió en el terremoto de 1944.

“Mi mamá negó la tragedia, no me hablaba del tema, cuando era chico les decía a mis compañeros que mi papá había muerto en la guerra y con el tiempo me fui enterando porque cuando fui padre empecé a investigar más de su vida”, contó Luis Tulio.