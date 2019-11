Hizo su currículum a mano porque no tenía para imprimir, se viralizó y consiguió trabajo

Las redes sociales tienen un fuerte impacto en la sociedad, en el caso de Maximiliano Chiffel, le cambiaron la vida ya que le permitieron conseguir empleo. Fue hace casi dos meses cuando redujeron el personal del lugar en el que trabajaba y lo despidieron. Repartió currículums hasta cansarse, sin embargo, nunca obtuvo respuestas ni un llamado esperanzador. Los días pasaron y ya no tenía dinero para imprimir CVs por lo que decidió escribirlo en un cuaderno, sacarle una foto y subirla a Facebook. Los resultados fueron totalmente inesperados, recibió entre 10 y 15 consultas por día en las que lo requerían para hacer trabajos de albañilería. Tuvo tantas respuestas que hasta pudo ofrecerle varias “changas” a uno de sus amigos que también se había quedado sin nada.

“No conseguía nada a pesar de que repartí en muchísimos lados, estaba todo muy difícil, me cansé de repartir currículums y no tenía ninguna llamada de regreso así que estaba mal porque no tenía cómo hacer para poder seguir imprimiéndolos”, contó.

El currículum que escribió Chiffel y que se viralizó a través de las redes sociales

En medio de la desesperación ya que tenía que juntar dinero para que en su familia pudieran comer, optó por escribirlo y subirlo a red de Zuckerberg. Lo que vino después fue algo que nunca imaginó. Una gran cantidad de llamados por día, la publicación compartida miles de veces por sanjuaninos que ayudaron a difundir el caso y, finalmente, el tan esperado trabajo. Incluso no fue solo uno, aceptó dos y hasta se pudo hacer una agenda para seguir cumpliendo durante el mes.

Fueron muchos los mensajes de felicitaciones que recibió, lo alentaron debido que no se quedó con los brazos cruzados. No obstante, también hubo críticas. Algunos usuarios de la red que también trabajan como albañiles le dijeron que estaba cobrando muy barato por lo que los perjudicaba. Según Chiffel, no tuvo malas intenciones al colocar los costos, lo único que quería era conseguir algo que le diera dinero ya que debía alimentar a su esposa y a sus dos hijos de 4 y 17 años. “Me dijeron que eran precios muy bajos, hasta me insultaron pero yo los puse por necesidad, para poder hacer algo, yo solo quería trabajar”, expresó el hombre de 37 años.

“Ahora a Dios gracias estoy trabajando, no es seguro porque son changas pero es trabajo. Lamentablemente hubo gente a la que le tuve que decir que no porque me han llamado hasta desde Valle Fértil”, relató Chiffel. A pesar de ello, organizó su agenda para poder seguir teniendo empleos durante el presente mes, también, confía en el `boca en boca´ y en el `hacer las cosas bien´ para que los sanjuaninos lo recomienden.

Debido a que los llamados siguieron llegando, decidió recomendar a uno de sus compañeros que también había sido despedido. Este hombre nunca creyó que la estrategia de su amigo fuera a dar resultado así que también se sorprendió gratamente de las repercusiones y ahora está realizando algunas “changas”.

A futuro sueña con un empleo en blanco, “algo seguro”, ya que su familia lo necesita. Aunque, por ahora se está dedicando a vivir el momento y a aprovechar las ofertas que le salieron gracias a las redes sociales. “Por el momento esto me sirve un montón”, aseguró.

“Solo le quiero agradecer a la gente que compartió la publicación porque me ayudó un montón. A muchos les aconsejé que hagan esto porque a mí me dio resultado, los sanjuaninos son muy solidarios”, cerró el trabajador.