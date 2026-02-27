Homenaje en Bridgerton 4 a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper

La cuarta entrega de este drama de época finalizó este jueves en Netflix con el cierre del romance entre Benedict y Sophie, pero también con un emotivo tributo antes de los créditos finales. A través de una placa conmemorativa, la producción recordó el impacto visual y logístico de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper, dos pilares fundamentales del equipo que fallecieron recientemente.

Nicholas Braimbridge fue una pieza fundamental en el departamento de arte de la serie y de su precuela, La Reina Charlotte, especializándose en acabados decorativos de alta precisión como efectos de mármol y vetas de madera para los palacios. Alison Gartshore, directora de arte de la ficción, lo definió como un hombre "enormemente talentoso" y un "verdadero caballero". Antes de saltar a la industria del cine y la televisión, trabajó con diseñadores de interiores de élite; tras su partida, la producción organizó una colecta de apoyo para sus dos hijas.

Por otro lado, Tony Cooper, veterano de grandes producciones en Hollywood y el Reino Unido, se desempeñó como conductor del elenco, labor esencial para la logística y el bienestar de los actores en esta serie y en The Crown. Su envidiable trayectoria incluyó ser conductor de unidad en las últimas tres películas de Harry Potter, además de participar en títulos como Viuda Negra de Marvel, Las horas más oscuras y la versión de La Cenicienta. Con el estreno de los últimos cuatro episodios, se reafirma el esfuerzo de los profesionales que, tras escena, mantienen vigente este fenómeno global.