El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, respaldó la media sanción en el Senado de la modificación a la Ley de Glaciares y aseguró, en Radio Sarmiento, que se trata de “un paso muy importante” para recuperar facultades provinciales sobre el manejo de los recursos naturales. Además, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y analizó sus posibles efectos en la economía local.

“Recuperar facultades constitucionales”

Fernández destacó que la votación favorable —40 votos a 31— representa una señal política clara para la provincia y subrayó el liderazgo del gobernador Marcelo Orrego en el impulso de la iniciativa.

Publicidad

“Clarificar la aplicación de la Ley de Glaciares es recuperar por parte de las provincias las facultades constitucionales que tienen para explotar, explorar y controlar sus recursos naturales”, afirmó. Según explicó, la norma anterior generaba trabas que impedían evaluar alternativas productivas y frenaban inversiones.

El ministro sostuvo que la medida abre expectativas para proyectos mineros que podrían traducirse en más empleo, infraestructura y desarrollo para San Juan.

Publicidad

Glaciares y periglaciares: las diferencias

Uno de los principales temores planteados por sectores sociales tiene que ver con la protección del agua y las cuencas hídricas. En ese punto, Fernández fue enfático: “Un glaciar es una geoforma con hielo. En esos lugares no se puede hacer minería, ni antes ni ahora”.

Explicó que la discusión central giraba en torno al área periglacial, donde no hay masas de hielo visibles sino suelos y piedras que pueden contener agua infiltrada y congelada. “La ciencia permite determinar cuál es la relevancia hídrica de esas geoformas. Allí donde se determine que aportan a una cuenca, tampoco se puede hacer minería”, precisó.

Publicidad

Además, aseguró que la actividad seguirá alcanzada por la Ley General del Ambiente y por la normativa minera vigente, lo que implica la obligación de presentar informes de impacto ambiental y someterse a evaluaciones técnicas exhaustivas.

Capacidad técnica y comisión provincial

Fernández remarcó que San Juan cuenta con estructura técnica para ejercer el control. Señaló que la Secretaría de Control Ambiental y Gestión Minera está a cargo de un especialista en glaciares y que la provincia dispone del respaldo académico de la Universidad Nacional de San Juan, con institutos que realizan estudios específicos en materia glaciar e hidrológica.

También recordó que la provincia tiene su propia ley de glaciares, que establece una comisión integrada por la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción, legisladores e instituciones técnicas. Ese cuerpo trabaja sobre estudios científicos elaborados por equipos universitarios.

En ese marco, mencionó el caso del proyecto El Pachón, que había enfrentado dificultades administrativas vinculadas al inventario nacional de glaciares.

“San Juan tiene capacidad técnica, historia en la materia y voluntad política para defender el agua y al mismo tiempo promover el desarrollo”, afirmó.

Consultado por el voto negativo de la senadora Celeste Giménez, Fernández dijo que no le sorprendió, aunque consideró que no representa la postura mayoritaria de la política sanjuanina en materia minera. “Es un tema transversal para la provincia”, señaló.

Mercosur-UE: oportunidades y cautelas

En otro tramo de la entrevista, el ministro analizó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Reconoció que actualmente Europa no es uno de los principales destinos de exportación sanjuaninos —con excepción del vínculo minero con Suiza—, pero consideró que el entendimiento abre oportunidades en el mediano y largo plazo.

Entre los sectores que podrían beneficiarse mencionó la vitivinicultura, el pistacho, el tomate industrial, las semillas y el aceite de oliva. En este último caso, admitió que existe preocupación por la competencia europea, especialmente de España e Italia, líderes mundiales en producción olivícola.

Sin embargo, aclaró que la implementación del acuerdo será gradual y que contempla mecanismos de protección ante situaciones de dumping o subsidios desleales. “Todo acuerdo que nos permita vincularnos con el mundo de manera abierta es positivo. El camino de la economía cerrada no ha resultado en Argentina”, concluyó.