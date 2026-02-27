Allanamiento en el centro por la causa de la estafa millonaria con lotes en San Juan

Un fuerte despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional sorprendió este jueves a vecinos y transeúntes en pleno centro sanjuanino, luego de que se realizara un operativo en un edificio ubicado sobre Avenida Libertador, en Capital.

El procedimiento tuvo lugar en una construcción situada a metros de calle Santiago del Estero, en cuyo frente funciona un café y donde también operan distintos comercios y oficinas, algunos vinculados a la actividad financiera. Las actuaciones comenzaron cerca del mediodía y se extendieron durante varias horas de la siesta, generando expectativa en la zona por el movimiento de móviles oficiales y la presencia de uniformados.

Publicidad

Según trascendidos, la concurrencia de Gendarmería estaría vinculada a la causa que se lleva adelante contra la expareja de Rubén Martín Robles Bonadé, Denise, quien está siendo investigada por la estafa millonaria con lotes en San Juan. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre el procedimiento ni confirmaron si hubo personas detenidas o elementos secuestrados durante el operativo.