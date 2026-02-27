La Biblioteca Franklin abre la inscripción a sus talleres de ajedrez, tango y folclore

La Biblioteca Popular Asociación Civil Sociedad Franklin continúa con su amplia oferta de talleres culturales y recreativos destinados a la comunidad, brindando espacios de aprendizaje y expresión artística para todas las edades.

Entre las propuestas se destaca el Taller de Ajedrez, una actividad que invita a los participantes a sumergirse en el juego considerado como arte y ciencia. Las clases se dictan los sábados de 10 a 12 horas y están dirigidas a niños y jóvenes de 5 a 18 años. El costo mensual es de $15.000, mientras que quienes prefieran asistir por clase abonarán $5.000. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2645261194 para obtener mayor información.

Por otro lado, la biblioteca también ofrece Talleres de Tango y Folclore, a cargo de los profesores Claudia Agüero y Raúl Montenegro. Estas clases están orientadas al desarrollo de la técnica, la expresión y el bienestar a través del baile. Se realizan los días martes y jueves de 20:30 a 22:45 horas en la sede de la institución. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden contactarse al 264-5050694.

Ambas propuestas buscan fomentar la participación comunitaria y mantener vivas las tradiciones culturales, aprovechando el espacio emblemático que representa la Biblioteca Franklin como punto de encuentro para el aprendizaje y la recreación en San Juan.