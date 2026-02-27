El PJ sanjuanino convocará a Giménez para explicar su voto contra la Ley de Glaciares

El Partido Justicialista de San Juan convocará a la senadora nacional Celeste Giménez para que explique su voto en contra del proyecto de aclaratoria de la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado. El presidente del PJ provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano, confirmó que el tema será tratado en el Consejo partidario y buscó restarle dramatismo a la diferencia de posiciones.

La votación generó impacto político en la provincia debido a que el Consejo del PJ había fijado una postura favorable a la iniciativa, en línea con la histórica posición pro minera del peronismo local. Mientras el senador Sergio Uñac acompañó el proyecto y el libertario Bruno Olivera también votó a favor, Giménez rechazó la propuesta, desoyendo la recomendación partidaria y diferenciándose del planteo provincial.

“Desde el partido se fijó una posición institucional, pero no existe obligación para los legisladores nacionales de votar en el mismo sentido. Se trató de una sugerencia que expresa nuestro punto de vista en la provincia”, señaló en radio Sarmiento Quiroga Moyano al referirse al posicionamiento previo del justicialismo.

El dirigente anticipó que la decisión de la senadora será analizada en el ámbito interno. “No lo consideramos un problema grave, pero vamos a conversar con ella en el Consejo para conocer cuáles fueron los fundamentos de su voto y escuchar su explicación”, indicó.

Además, descartó que la situación represente una fractura dentro del peronismo sanjuanino. “Estas situaciones pueden ocurrir y no significan un quiebre. Los legisladores tienen autonomía en el recinto y luego las diferencias se discuten dentro del partido”, afirmó.

Finalmente, el titular del PJ confirmó que no habrá medidas disciplinarias. “No está prevista ninguna sanción. Nos reunimos cada quince días y será invitada como el resto de los dirigentes. El objetivo es dialogar, ordenar posiciones y seguir trabajando con normalidad. Las diferencias se hablan dentro del partido y luego se continúa con la agenda política”, concluyó.