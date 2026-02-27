Se sortearon los octavos de la Champions League y hay partidazos

El camino hacia la final de la Champions League ha quedado trazado tras el sorteo realizado este viernes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Con la participación de Ivan Rakitic como "mano inocente", se definieron los emparejamientos de los 16 equipos que buscan levantar el trofeo el próximo 30 de mayo de 2026 en Budapest.

El azar determinó un nuevo capítulo del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City. Los blancos jugarán la ida en el Santiago Bernabéu y cerrarán en el Etihad Stadium ante un rival que ya los venció 1-2 en la fase de liga de este curso. Por su parte, el FC Barcelona se medirá al Newcastle, con la ventaja de jugar la vuelta en el Spotify Camp Nou tras haber derrotado a los ingleses 1-2 en la primera jornada del torneo con goles de Marcus Rashford. El Atlético de Madrid enfrentará al Tottenham, un cruce considerado a priori más benévolo que el Liverpool, iniciando la serie en el Metropolitano.

Publicidad

El resto de la jornada dejó los cruces entre PSG-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Bayer Leverkusen-Arsenal y la sorpresa del Bodo Glimt ante el Sporting de Portugal. Los encuentros de ida están programados para el 10 y 11 de marzo, mientras que las vueltas se disputarán el 17 y 18 del mismo mes. El cuadro ya permite anticipar un posible enfrentamiento entre Barça y Atlético en los cuartos de final si ambos logran avanzar.