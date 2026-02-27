La Camerata abre la temporada con una noche mágica en el Chalet Cantoni

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 20:30, los jardines del Chalet Cantoni Casa Cultural serán escenario de una velada especial con el espectáculo "La Camerata – Temporada 2026: Reencuentro bajo las estrellas", una propuesta musical que promete emocionar y convocar al público en una noche inolvidable al aire libre.

En esta ocasión, se presentarán los reconocidos cantantes Andrés Cantos y Juanse Arano, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta nueva temporada. El programa musical recorrerá distintos géneros de la música latinoamericana, incluyendo boleros, música de Brasil, folclore, tangos y algo de rock nacional. Además, no faltará el ya clásico segmento de música clásica que distingue a La Camerata y que se ha convertido en una de las señas de identidad del ciclo.

La actividad será libre y gratuita, y está dirigida a todo público, consolidándose como una excelente oportunidad para disfrutar de una propuesta cultural de calidad en un entorno natural y patrimonial como los jardines del Chalet Cantoni, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia. La invitación está abierta a vecinos y turistas que deseen dar la bienvenida a la temporada 2026 con una experiencia artística única bajo las estrellas.