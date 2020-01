Homenajes y actos para recordar a José Luis Cabezas, a 23 años de su asesinato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

José Luis Cabezas, asesinado en 1997 en el partido bonaerense de General Madariaga, será recordado con varios actos y homenajes que le harán tanto fotógrafos de todo el país como su propia familia, que aún tiene "más preguntas que respuestas" y mantiene su pedido de justicia, a 23 años del crimen.



"En la familia aún seguimos teniendo más preguntas que certezas por parte de la Justicia; a casi 23 años del asesinato de mi hermano seguimos reclamando que se haga justicia", denunció Gladys Cabezas, en declaraciones a Télam.



Mencionó, por ejemplo, que la familia todavía se pregunta por qué el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Eduardo Awad, "le entregó la matricula de abogado a Gustavo Prellezo", el ex policía bonaerense, acusado de ejecutar los disparos "con condena no cumplida hasta el 2021".



Con todo, familiares y amigos, con la colaboración de los intendentes de Pinamar, Martín Yeza, y de general Madariaga, Esteban Santoro, realizarán el domingo dos actos para recordar al ex fotógrafo de la editorial Perfil.



Gladys Cabezas informó que están previstos para mañana dos actos: el primero a las 10 en la cava de General Madariaga y otro a las 19 en el monolito de la Ciudad de Pinamar, frente a la Terminal de Micros.



Adelantó además que mañana se plantarán árboles de la paz "para que José Luis descanse en paz", en tanto que autoridades del diario Página 12 colocarán una placa recordatoria en el lugar.



En tanto que hoy, en la plaza San Martín de La Plata, el Sindicato de Prensa Bonaerense realizó desde las 11 un homenaje en el monumento que recuerda a Cabezas en la capital provincial.



La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) hará otro mañana, desde las 18.30, en recordación en su sede de Venezuela 1433, y en Santa Fe, en la plaza del Soldado habrá otro acto desde las 10.



Mañana, el gremio que representa a los fotógrafos anunció actos en Mendoza (a 10 en el parque metropolitano de Maipú), en Rosario (10.30 en la plaza Pringles), en Neuquén (10.30 en la plazoleta José Luis Cabezas) y en Salta (a partir de las 16.30 en la esquina de Ruiz de los Llanos y 10 de octubre).



José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias que había tomado la imagen que sacó del anonimato al empresario Alfredo Yabrán, tenía 36 años y una hija de pocos meses cuando fue secuestrado, torturado y asesinado en la madrugada del 25 de enero de 1997.