Hong Kong retiró oficialmente la propuesta de ley de extradición a China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Parlamento de Hong Kong retiró hoy de manera oficial la propuesta de ley de extradición a China después de la ola de protestas masivas que se suceden en la ciudad desde el pasado 9 de junio.



"Para ilustrar claramente la posición del Gobierno respecto a esta propuesta, anuncio la retirada de ésta", anunció hoy el ministro de seguridad, John Lee, durante una sesión del Consejo Legislativo.



El anuncio de la retirada se produce ocho meses después de ponerla sobre la mesa: una norma que, según opositores, activistas y abogados, habría permitido que Beijing accediera a "fugitivos" refugiados en la ex colonia británica para llevarlos a su jurisdicción y procesarlos en un sistema carente de garantías.



La desestimación de la propuesta de ley es una de las cinco demandas de los manifestantes que también reclaman un investigación independiente de la brutalidad policial, amnistía a los arrestados, la retirada del término "revueltas" a las manifestaciones y el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo local.



Aunque el pasado 4 de septiembre, la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la retirada formal de la propuesta, los manifestantes han seguido protestando, con el objetivo de lograr que se cumplan todas sus demandas.



En línea con esta decisión, las autoridades hongkonesas liberaron hoy a Chan Tong-kai, el sospechoso de un asesinato en Taiwán cuyo caso originó la polémica propuesta de ley de extradición a China que ahora abrió una disputa política con Taipéi.



Chan, estudiante de 20 años, declaró frente a la prisión hongkonesa de Pik Uk que está dispuesto a entregarse a Taiwán para enfrentarse a las acusaciones de asesinato, informó el diario independiente South China Morning Post.



"Estoy dispuesto, por mi acto impulsivo y las cosas que hice mal, a entregarme a Taiwán para enfrentarme a la sentencia", dijo el joven, quien suplicó perdón a la familia de la asesinada y a los habitantes de Hong Kong, recogieron las agencias de noticias EFE y Europa Press.



Las autoridades taiwanesas buscan a Chan por la presunta autoría del asesinato de su novia Poon Hiu-wing, de 20 años y embarazada, en febrero de 2018, mientras ambos estaban de viaje en Taiwán.



Tras el suceso, Chan huyó a Hong Kong donde fue detenido y declarado culpable del robo a Poon de 20.000 dólares de Hong Kong (unos 2.550 dólares), el teléfono y la cámara de fotos.



Al no existir un acuerdo de extradición entre Hong Kong y Taiwán, la ex colonia británica no tiene forma legal de trasladar al sospechoso a la isla de Formosa.



Este caso dio lugar a una propuesta de ley de extradición entre varios territorios que no tenían un mecanismo legal para hacerles frente, entre ellos Macao, Hong Kong, la China continental y Taiwán.