El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers lograron una consagración histórica en el US Open al quedarse con el título de dobles masculinos. La dupla hispano-argentina se impuso en la final ante los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5, en un partido que se definió por detalles y que dejó al marplatense como el único tenista argentino en la Era Abierta con dos títulos de Grand Slam en la especialidad.

El desarrollo del encuentro mostró paridad de principio a fin. Los europeos se quedaron con el primer set gracias a un quiebre en el octavo game, pero Zeballos y Granollers reaccionaron en el segundo parcial, forzando un tiebreak que ganaron con un miniquiebre clave. La definición llegó en el set final, cuando levantaron tres match points en contra y cerraron con un quiebre decisivo para luego sellar el triunfo con su servicio.

Este título se suma a la conquista de Roland Garros 2024, consolidando una temporada sobresaliente para la pareja, que también alcanzó instancias finales en torneos Masters 1000 y ATP 500. Con este logro, escalarán posiciones en el ranking de dobles, ubicándose entre los seis mejores del mundo.

Zeballos, que viajará en las próximas horas para sumarse al equipo argentino de Copa Davis, amplía así el legado del tenis nacional en los Grand Slams. Su nombre se suma al de figuras históricas como Guillermo Vilas, Gastón Gaudio, Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini, entre otros campeones que dejaron huella en el máximo nivel del circuito.