La llegada del Año Nuevo traerá consigo modificaciones estructurales en la prestación de servicios en la provincia durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Es fundamental que los ciudadanos organicen sus traslados y compras con antelación ante los cierres previstos.

En el sector comercial, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) comunicó que, aunque la apertura será libre, la actividad comercial deberá finalizar de manera obligatoria a las 17 horas, con el objetivo de resguardar el bienestar de los trabajadores y permitirles compartir las celebraciones con sus familias.

Desde la entidad también remarcaron la importancia de que los consumidores realicen sus compras con anticipación para evitar aglomeraciones cerca del horario de cierre. Se recordó además que el horario de salida de los empleados en relación de dependencia es a las 17, tal como lo establece la Ley Provincial N° 8.334.

Respecto a la movilidad, el Ministerio de Gobierno detalló que el miércoles 31 el transporte público funcionará como día hábil hasta las 22:00. El jueves 1 de enero, las unidades operarán con frecuencia de feriado entre las 9:00 y las 22:00. Por su parte, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) informó que durante las fiestas de fin de año se aplicará un horario especial en las estaciones de servicio de todo el país, el cual contempla el cierre desde las 22:00 del día 31 hasta las 6:00 del día 1, manteniendo guardias mínimas para ambulancias y fuerzas de seguridad.

La administración pública contará con asueto el 31 de diciembre y no tendrá actividad el 1 de enero.

En la Capital, los servicios fúnebres mantendrán atención de 24 horas y el cementerio abrirá de 8:00 a 19:00. La Feria y el Mercado de Abasto trabajarán el 31, pero cerrarán el primer día del año. La recolección de residuos será normal el 31 y se suspenderá el 1. Finalmente, se indicó que el ECO-SEM no tendrá actividad, mientras que Monitores Urbanos y grúas tendrán actividad reforzada el 31 y guardias mínimas el 1.