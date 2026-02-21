Una nueva ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Este viernes, Pía Slapka confirmó a través de sus historias de Instagram que se separó de Daniel Gabrielli, luego de varios días de especulaciones.

La relación se había hecho pública en enero de 2024 y desde entonces ambos compartían distintos momentos juntos en redes sociales. Sin embargo, la conductora decidió poner fin a los rumores y hablar abiertamente sobre su presente sentimental.

Publicidad

“Antes de irme a bañar, no voy a eludir más la pregunta que me vienen haciendo hace bastante. Me costaba un montón enfrentar este momento”, expresó visiblemente movilizada.

Slapka explicó que había optado por el silencio para evitar fomentar el chusmerío. “Uno de los valores que quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no alimentar esa parte”, sostuvo.

Publicidad

Finalmente, fue directa: “Con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos”. No obstante, aclaró que la separación fue en buenos términos. “Nos queremos un montón, es real. Nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero no estamos más juntos hace un tiempo”, afirmó.

Sobre los motivos, prefirió no dar detalles. “Seguro que quieren saber qué pasó. Es parte del ser humano querer saber. Pero en toda relación hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y eso hace que cada uno tome su camino”, explicó.

Publicidad

Antes de cerrar, hizo un pedido especial a su comunidad: solicitó que no le envíen mensajes privados sobre el tema. “Sé que lo hacen con mil amores, pero no”, concluyó.