A casi un mes del fuerte cruce por el Presupuesto 2026, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, buscó bajar la tensión y envió un mensaje de apertura hacia el Concejo Deliberante de Chimbas, que había rechazado la ordenanza impulsada por el Ejecutivo municipal.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Rodríguez sostuvo que mantiene disposición permanente al diálogo y que ningún integrante de su gabinete tiene instrucciones de evitar respuestas o el intercambio institucional. Según expresó, la gestión está dispuesta a revisar decisiones si se detectan errores, aunque defendió el carácter técnico y fundado del presupuesto diseñado por su equipo.

La jefa comunal reconoció que el episodio dejó aprendizajes, pero advirtió que la “comunidad no puede esperar mientras se resuelven disputas políticas”. En esa línea, señaló que el “Ejecutivo comunicó al cuerpo deliberativo, a comienzos de noviembre, que se encontraba elaborando el presupuesto” y que solicitó aportes sobre necesidades y prioridades. Desde su visión, esa instancia formal de comunicación no obtuvo la respuesta esperada y el diálogo posterior se vio interrumpido.

Rodríguez también dejó entrever que el conflicto no obedeció únicamente a diferencias técnicas sobre partidas o asignaciones, sino a tensiones políticas internas. Afirmó que la discusión no debería centrarse en su figura personal, sino en la necesidad de que la gestión funcione correctamente para beneficiar a los vecinos de Chimbas.

Además, manifestó preocupación por lo que consideró un intento de avanzar sobre atribuciones propias del Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que algunos planteos implicaron un avasallamiento de competencias y destacó que hubo ediles que marcaron límites institucionales en ese proceso.

Ahora, con un mensaje más conciliador, Rodríguez intenta recomponer el vínculo con los concejales y encauzar la relación institucional. El desafío será transformar esa voluntad de diálogo en acuerdos concretos que permitan dar previsibilidad a la gestión y cerrar definitivamente un capítulo que marcó el inicio del año político en Chimbas.