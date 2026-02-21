Una carta bomba es un artefacto explosivo oculto dentro de un sobre o paquete postal que se activa cuando alguien lo manipula. Su objetivo no es generar un daño masivo, sino alcanzar a una persona o institución específica, lo que la convierte en un ataque selectivo.

El tema volvió al centro de la escena este viernes 20 de febrero, tras una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería que dejó tres personas heridas y activó un fuerte operativo de seguridad.

Cómo funciona una carta bomba

Se trata, por lo general, de dispositivos de fabricación casera que contienen una carga explosiva pequeña, pero suficiente para provocar lesiones graves. Su mecanismo de activación puede variar y estar diseñado para detonar:

Al abrir o rasgar el sobre.

Al retirar un papel del interior.

Al ejercer presión sobre el paquete.

Mediante sistemas eléctricos simples conectados a baterías pequeñas.

El rasgo distintivo es el camuflaje: simula ser correspondencia común y se integra a la rutina diaria, lo que potencia el efecto sorpresa.

Por qué es un método peligroso

Su peligrosidad radica en tres factores centrales:

Efecto sorpresa: la víctima desconoce que manipula un explosivo.

Camuflaje: no siempre presenta señales externas evidentes.

Direccionalidad del daño: concentra la explosión en quien abre el envío.

Aunque la carga suele ser menor que en otros atentados, puede causar heridas severas en manos, rostro, abdomen o tórax, además de quemaduras, amputaciones y daños auditivos. También genera un fuerte impacto psicológico e intimidatorio.

Antecedentes en Argentina

En el país se registraron episodios de este tipo especialmente en las décadas del 70 y del 90, con envíos dirigidos a jueces, sedes diplomáticas y dependencias estatales.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en 2024, cuando un paquete explosivo fue enviado a la sede de la Sociedad Rural Argentina. El envío estaba dirigido a su presidente y, tras la detonación, una secretaria sufrió quemaduras leves y un hematoma en una mano, mientras que otras cuatro personas fueron trasladadas por precaución.

Qué hacer ante un envío sospechoso

Frente a un paquete sospechoso, la principal recomendación es no manipularlo. Algunas señales de alerta pueden ser:

Remitente desconocido o con datos incompletos.

Sobre excesivamente rígido o inusualmente pesado.

Manchas, cables visibles u olores extraños.

Franqueo llamativo o irregular.

Ante cualquiera de estos indicios, se debe evitar abrir el envío, aislar el área y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o a brigadas especializadas en explosivos.

Cómo actúan los protocolos de seguridad

Cuando se detecta o explota un artefacto de estas características, se activa un protocolo específico que incluye el aislamiento del lugar, la intervención de equipos antiexplosivos, el análisis técnico del mecanismo de detonación y el rastreo del origen del paquete.

Estos peritajes son clave para determinar el tipo de explosivo utilizado, el sistema de activación y el posible objetivo del ataque, elementos fundamentales en la investigación judicial.

El reciente episodio en la Escuela Superior de Gendarmería volvió a poner en agenda qué es una carta bomba, cómo opera y por qué continúa siendo un método de ataque peligroso pese a su tamaño reducido. La prevención y la rápida intervención son esenciales para minimizar riesgos.