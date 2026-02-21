La negociación salarial docente sumó un nuevo capítulo este viernes en la mesa paritaria convocada por el Gobierno provincial. Tras el rechazo a la primera propuesta por parte de los gremios UDAP, UDA y AMET; el Ejecutivo introdujo modificaciones en la estructura del ofrecimiento y los gremios resolvieron bajar la nueva oferta a sus bases antes de fijar una posición definitiva.

En términos generales, la propuesta mantiene los ejes centrales ya planteados el 12 de febrero: una ayuda escolar de $100.000 por hijo a liquidarse con los haberes de febrero y un pago por equipamiento docente de $128.801,76 en el mismo mes, dos conceptos orientados a reforzar el ingreso en el inicio del ciclo lectivo que es el 2 de marzo.

En el plano estrictamente salarial, el Gobierno ratificó los dos incrementos del 5% en el Valor Índice: el primero en marzo, tomando como base el valor de diciembre de 2025, y el segundo en junio, calculado sobre el valor de marzo de 2026.

Sin embargo, la nueva redacción incorporó dos cambios relevantes. Por un lado, se sumó un incremento de cuatro puntos en el código A01 del nomenclador docente desde marzo, un ítem que no figuraba en la propuesta inicial. Por otro, se estableció la implementación de una cláusula de revisión en junio sobre los aumentos otorgados en marzo y junio, lo que abre la puerta a una eventual reapertura si el contexto inflacionario así lo requiere.

El punto que sufrió modificaciones fue el código E60. Mientras que en la oferta del 12 de febrero se proponían seis puntos desde marzo, en la nueva versión el incremento quedó fijado en cuatro puntos.

Tras el debate en la mesa paritaria, los representantes sindicales resolvieron solicitar un cuarto intermedio para analizar la oferta en sus organismos estatutarios. La definición, por lo tanto, quedó en suspenso y la negociación continuará el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 14 horas, por lo tanto los gremios tienen una semana para conocer la opinión de sus afiliados.