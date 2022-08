Horóscopo de hoy, lunes 22 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 22 de agosto, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

No eres de los que piensan demasiado las cosas o planean demasiado en el futuro. Es mejor, o al menos más satisfactorio, mantener las cosas sueltas y dejar que tus impulsos te guíen de un momento a otro. Algunas personas no entienden esto sobre ti, pero no tienen por qué hacerlo: es tu vida, no la de ellos. Aun así, también hay decisiones que deben ser pensadas con anticipación. Y si tienes que planificar, esta es una buena oportunidad para hacerlo. No te estás encerrando en un contrato inquebrantable; estás creando una pequeña estructura que te servirá para ayudarte en el camino.

Publicidad

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Le gusta hacer las cosas de una manera particular, tal vez manteniendo un ritual matutino específico, o manteniendo sistemas de organización cuidadosos en su espacio, o siguiendo un horario preciso. Le ayuda a sentirse en control de su vida y mantiene su mente clara. Esta semana, sin embargo, podría ser un buen momento para cambiar su proceso. No necesita hacer nada trascendental: incluso los pequeños ajustes en su rutina pueden abrir diferentes caminos en su mente, liberándolo de la rutina en la que ha estado atrapado. Puede volver a sus viejas costumbres más tarde si necesita, pero por ahora, intente algo nuevo.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Como regla, tomas a los demás al pie de la letra; sin desear poder arreglarlos o investigar las razones por las que actúan como lo hacen, sino simplemente aceptando que las personas son quienes dicen ser. Debido a esto, aquellos en tu vida pueden tomarte por un pusilánime. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Esta semana, es posible que deba recordarle a alguien que su amabilidad y apertura mental no son una invitación para que sean groseros, excéntricos o difíciles, y que usted también tiene sentimientos. No te arrepentirás de defenderte.

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

A diferencia de ciertas personas con las que te encuentras a diario, entiendes que está bien no ser sensato y pragmático todo el tiempo, porque el mundo no se compone únicamente de preocupaciones prácticas y materiales. Sentir, imaginar, soñar despierto: todas estas son partes hermosas y necesarias del ser humano. También es importante que no te quedes atascado en fantasías. Soñar con un mundo mejor para todos no es suficiente. También depende de usted tomar medidas prácticas para lograrlo. Imaginar la vida deslumbrante que deseas no la hará realidad, pero tus pequeñas acciones constructivas sí pueden hacerlo.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Cuando pasas suficiente tiempo repitiendo las mismas actividades o pasando el rato con las mismas personas, la vida se vuelve un poco predecible. Esto no es nada malo. Te da una sensación de estabilidad, de una intimidad profunda y hermosa con aquellos que ves regularmente. Pero todo el mundo necesita sorprenderse de vez en cuando, para respirar aire fresco. Esta semana, asegúrate de cambiar tu rutina. Tal vez salga con alguien nuevo o un amigo que no haya visto en mucho tiempo. Puede hacer algo tan pequeño como tomar una ruta diferente al trabajo y observar la nueva vista. El cambio más pequeño puede revitalizarte.

Publicidad

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Es difícil sentir que tienes que elegir entre ser fiel a ti mismo y gustar a los que te rodean, y últimamente te sientes así cada vez más. Te preocupa que tus amigos solo te tolerarán mientras actúes y pienses exactamente como ellos, que te rechazarían por completo si te atrevieras a expresar lo que realmente piensas. De vez en cuando, por supuesto, la gente realmente es así de controladora. Pero esta semana, al menos dale a tu círculo social la oportunidad de demostrar que estás equivocado. Si les muestras tu verdadero yo, es probable que lo reciban con más amor y comprensión de lo que esperas.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Eres lo suficientemente observador y consciente de ti mismo como para darte cuenta de todas las formas en que eres diferente a los que te rodean: las formas en que hablas, te mueves o te vistes de manera diferente a tus amigos, las opiniones que te diferencian de ellos. Es fácil llegar a la conclusión de que estas son cosas que debes corregir en ti mismo, ver tus peculiaridades como asperezas que debes lijar. Pero si bien es importante estar dispuesto a cambiar, no esté demasiado ansioso por renunciar a lo que es más especial acerca de usted. Confía, esta semana, en que vale la pena proteger tu estilo, tu personalidad, tu rareza.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Es normal que los humanos proyecten sus propios deseos e inseguridades en los demás, pero sospechas que proyectan mucho más en ti que en cualquier otra persona. No importa cuán amigable seas, algunos te mirarán y verán un adversario; no importa cuán agradable trates de ser, ellos encontrarán la manera de ofenderse. Las personas logran ver exactamente lo que quieren ver, independientemente de quién seas realmente. Es fácil tomar esto en serio, preguntarse si su visión de ti es más clara que la tuya. Escúchalos si quieres, pero primero confía en ti mismo. Tú te conoces mejor.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Normalmente, te sientes cómodo expresando tu opinión, sin importar las consecuencias. Pero en estos días, sientes una presión insoportable por parte de personas de tu familia o círculo social para hacer y decir lo que sea necesario para mantener la paz. Te piden que te disculpes cuando no lo mereces, o que perdones antes de que se haya reparado el daño, o que suprimas tus necesidades para no molestar a nadie más. Sin embargo, a largo plazo, esta no es forma de mantener la armonía social. A veces, el conflicto saludable es necesario. Te hará a ti y a tu comunidad más fuertes al final.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

Todo el mundo siempre te aconseja que "simplemente seas tú mismo", como si eso fuera tan fácil y nunca hubiera consecuencias por desafiar las expectativas de la sociedad. Pero sabes que esto no es cierto. Puede ser estresante, incluso peligroso, vivir con total libertad, y hay momentos en los que parece que no vale la pena correr el riesgo. Esta semana, sin embargo, es importante no renunciar a vivir la vida que deseas, a ser la persona que esperas ser. Es mucho más difícil de lo que debería ser, pero no está fuera de alcance. Cuando te quedas con las personas que están dispuestas a apoyarte y luchar junto a ti, todo es posible.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

En teoría, te sientes cómodo con (ya menudo atraído por) la transformación. Es tranquilizador saber que nada permanece igual para siempre, que el futuro siempre se está escribiendo. Pero cuando se trata de tu propia vida personal, no es tan fácil aceptar el cambio. Muy a menudo parece ser del tipo equivocado, o te lo imponen antes de que estés listo, o termina siendo más perturbador, más doloroso de lo que esperabas. Esta semana, no te castigues si tienes dificultades. Estás en una fase desafiante en este momento, pero eso significa que estás creciendo y que te esperan cosas maravillosas.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Durante los últimos meses, las repetidas frustraciones y dificultades le han pasado factura: su resiliencia se ha desgastado, sus reservas de fuerza emocional han caído muy por debajo de los niveles normales. Cuando siente que ya está operando con un déficit, el camino de menor resistencia puede comenzar a parecer su única opción viable. Esto no es pereza de tu parte. Estás respetando tus límites, tratando de ser realista sobre lo que puedes pedirte a ti mismo. Aunque aceptar un desafío puede hacerte más fuerte en última instancia, también eres un ser humano que necesita descansar. Por ahora, no te esfuerces más de lo necesario.