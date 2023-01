Horóscopo de hoy, martes 17 de enero: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este martes 17 de enero según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Pero, no se trata de otras personas. No se trata de lo que el mundo espera de ti. Esto sobre ti y tu destino. Se trata de lo que deseas y la vida que imaginas para ti. Entonces, da ese primer paso. Da ese primer paso, hermosa, porque estás siendo impulsado en la dirección del crecimiento en este momento y en este momento. ¡Ah, y en caso de que te lo estés preguntando! Estás en el camino correcto y estás progresando a un ritmo constante. Deja de lado la duda que te ha estado frenando.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Pero, has estado en este camino antes, Tauro, y sabes exactamente a qué conduce. Entonces, hazte un favor y pisa con precaución. Pisar con cuidado. Tenga en cuenta los patrones de auto-sabotaje que se interponen en el camino de su crecimiento. Invoca la energía de tus guías espirituales para ayudarte a romper el ciclo y salir victorioso sobre tus demonios. Escuchado en la conferencia cósmica: ¡el cambio comienza con usted!

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Pero, todo está no perdido, Géminis. No todo está perdido. Confía en que tus ángeles y guías espirituales te están cuidando en este momento y que arreglarán las cosas en tu nombre. Sepa que se hará justicia poética. Como tal, el tema del autocuidado también aparece fuertemente en sus tarjetas. Si sientes que la vida ha sido caótica tarde, probablemente lo haya hecho. Solo asegúrese de salir de la rueda del hámster por un momento para poder integrar todo lo que ha experimentado en el pasado reciente.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Es hora de darse de baja de la creencia de que el karma de alguna manera está trabajando en su contra. Acepte sus circunstancias tal como están y sepa que su aceptación es el medicamento que lo ayudará a crecer. Es hora de transmutar el dolor en poder, hermoso. Es hora de recoger las piezas, reunir fuerzas y marchar hacia adelante y hacia adelante. ¡Mejores cosas vienen en camino!

Horóscopo Signo Leo Hoy

¡Pero no tiene que gastar una tonelada de dinero para pasar un buen rato si no quiere! Reúna a sus mejores amigos en su techo para una noche de barbacoa BYOB. Alternativamente, cura una canasta de picnic y sal al aire libre. Como tal, ¡este es un momento de alegría y celebración! Un momento de recordar qué privilegio es simplemente estar vivo. Para algunos de ustedes, un compromiso, una propuesta, una boda o una ceremonia también podrían estar en las cartas.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Es una semana de trabajo duro y duro en la sede de Virgo. Sabes que hay mucho que sacar del camino, y estás dispuesto a dedicar unas horas extra. Lo que no estás dispuesto a hacer es comprometer el tiempo de juego. ¡Tome esto como una confirmación de que reservar tiempo para divertirse es bueno para usted! Algunos de ustedes pueden sentir que sus jefes / superiores no los están notando. Palabra para los sabios: quita esa capa de invisibilidad. ¡Tocar su propia bocina con buen gusto puede no ser la peor idea!

Signo del horóscopo Libra hoy

Pero, tienes que aprender a compartimentar, Libra. Tienes que encontrar una manera de dividir tu tiempo y energía para que puedas hacer justicia a los muchos proyectos en cuestión. Como siempre, recuerde que el mantra ‘ hecho es mejor que perfecto ’. Cuando la cruz parece demasiado pesada para soportar, lo cual es probable que lo haga, recuerde que usted no es el hacedor. Eres el medio a través del cual el Universo realiza muchos milagros. ¡Recuerde invocar el apoyo de sus guías espirituales y antepasados en cada paso del camino!

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

¡Pero el Universo es tu conspirador en este viaje! El universo ha sido tu conspirador todo el tiempo. Confía en que se están tirando de las principales cadenas en tu nombre mientras lees esto, Escorpio. Es hora de reclamar tu poder inherente. Para desafiarte a ti mismo a moverte en la dirección del crecimiento, a pesar de lo que tu ego te está diciendo. Estás siendo apoyado para subir de nivel, uno salvaje. ¡Algo nos dice que esta vez hará que esta oportunidad funcione para usted!

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Pero no fuiste enviado aquí sin poder. Eres el arquitecto de tu realidad y estás co-creando la vida que deseas a medida que avanzas. Por lo tanto, tómese un momento para verificar sus intenciones mientras toma medidas inspiradas. Escuchado en la conferencia cósmica: ¡estás listo para el cambio que has estado llamando, Sagitario! Como tal, encontrará que las baterías creativas también se cargan en este momento. Confía en la inspiración que fluye hacia ti y a través de ti. Confíe en que fue enviado aquí para desafiar la idea misma de ‘ normal ’ y poner en marcha la revolución.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Es cierto que ciertos eventos en nuestras vidas están predeterminados. Pero no fuimos enviados aquí sin poder. Las acciones que tomamos tienen un impacto duradero en nuestro futuro. ¡Entonces, crea el futuro que anhelas, Capricornio! Recupere las riendas de su vida a las que lo llaman y dé un paso audaz en la dirección de su propósito. ¡Estás retenido, protegido y cuidado! Estás siendo apoyado para crecer de más maneras de las que puedas imaginar en este momento.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Nadie dijo que iba a ser fácil, Acuario. Incluso si lo que estás trabajando en este momento se siente como una tarea cuesta arriba, sigue adelante. ¡Estás más cerca del destino deseado de lo que piensas! Se recuerda a los venusianos que recientemente han pasado por una especie de agitación la importancia de tomarse un tiempo libre. Puede o no poder desconectarse de sus responsabilidades por completo. Pero eso no significa que no pueda tomarse unas horas de su horario para simplemente estarlo.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

¡Estás sintiendo un ardiente deseo de crecer! ¡Para subir de nivel! Para rodearte de todo tipo de comodidades. Darse el tipo de vida que alguna vez fue un sueño lejano. Sepa que sus antepasados y guías espirituales lo están bendiciendo con la resistencia y la fuerza de voluntad necesarias para florecer y construir una vida que sea abundante en todos los sentidos de la palabra. Palabra para los sabios: asegúrese de estar creando una reserva sólida para el futuro. Como tal, este es un momento de vinculación con su familia. Un momento para conocerlos mejor. Para algunos de ustedes, un aniversario o una celebración de algún tipo también pueden estar en las cartas