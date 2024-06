Horóscopo de hoy, miércoles 26 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este miércoles 26 de junio según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Desde hace más de un año sientes una profunda necesidad de cierre y reflexión, Aries. Esto se debe a que estás aprendiendo lecciones kármicas sobre todo lo que has construido en tu vida hasta ahora. Soltar el equipaje, sanar el pasado y hacer un trabajo interior profundo podría ser particularmente beneficioso para ti ahora y en los próximos meses. Si hay algo que necesitas soltar, es posible que tengas la oportunidad de hacerlo de una vez por todas. Ten en cuenta que aferrarte al pasado te impide emprender un nuevo capítulo.

Signo del horóscopo Tauro hoy

El universo está tratando de decirte algo. Tauro, el 26 de junio, cuando Mercurio haga trígono con Saturno, finalmente lo entenderás. Avanza y no mires atrás. La influencia de Saturno hoy tiene que ver con alejarte del pasado. Ya no eres la misma persona que solías ser. Si bien has adquirido conocimiento de esta vida "pasada" tuya, te estás formando como una persona del presente.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Cuando el universo te da señales , te abres a ellas, ya que estas señales son tan únicas y específicas como tú, Géminis. Siempre has sido un individuo completo y total. Por eso, cuando recibes la guía cósmica, será hecha a tu medida y solo para ti. Por eso, el 26 de junio escuchas, porque reconoces la autenticidad del mensaje.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Puede que no hayas sido consciente del tipo de poder que tiene un tránsito como la Luna en cuadratura con Júpiter cuando puedes aprovecharlo. Sin embargo, el 26 de junio, consciente o inconscientemente, aprovecharás al máximo una situación que te lanzará a una nueva versión de ti mismo: Cáncer.

Horóscopo Signo Leo Hoy

La intimidad, la confianza y la vulnerabilidad han sido un poco difíciles últimamente, Leo , pero afortunadamente las cosas deberían mejorar en los próximos meses. En verdad, es posible que te estés lamiendo las heridas, huyendo de tu trauma o sintiéndote inseguro sobre cómo abrirte emocional o sexualmente sin que te lastimen. Los años 2020 y 2023 fueron importantes para tus relaciones (y potencialmente desafiantes), pero aún estás tratando de descubrir qué necesitas en los niveles más profundos. Prepárate para hacer un importante examen de conciencia sobre estos temas ahora y en el futuro. Mira hacia tu interior y reconoce que eres digno de lo que buscas en unión.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

El universo ha sido particularmente desafiante, poniéndote a prueba en todos los niveles durante más de un año, Virgo. Es probable que a veces te hayas sentido como si hubieras estado bajo una nube oscura, enfrentando oposición en todos los niveles e incluso viendo cómo las relaciones difíciles se desvanecían en el espejo retrovisor. Afortunadamente, a partir de esta semana, las vibraciones tormentosas deberían sentirse un poco más livianas a medida que avanzamos y hasta el final de este año. En verdad, estás aprendiendo a nivel kármico lo que significa permanecer en tu poder y confiar completamente en tu propia fuerza, perseverancia y fundamento. Aunque haya sido difícil, eres como acero forjado a través del fuego.

Signo del horóscopo Libra hoy

Sabes cuándo el universo está tratando de llamar tu atención porque hasta las cosas más pequeñas comienzan a parecerte "señales" . Como Libra, eres súper sensible y perceptivo, descubrirás que durante el tránsito de Mercurio en trígono con Saturno el miércoles 26 de junio, todo el día estará plagado de pistas, indicios y señales.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

En muchos sentidos, has tenido muchas estrellas de la suerte durante el año pasado, Escorpio , pero probablemente también haya habido períodos en los que hayas sentido que la vida es un poco como caminar a través de una película en blanco y negro. Por mucho que hayas ansiado la pasión, el placer, el arte, el romance y la belleza, también has tenido que centrarte más en los aspectos prácticos de la vida en lugar de simplemente pasar el día bailando sin esfuerzo. Por suerte, desde ahora hasta el final de la temporada de cumpleaños, experimentarás un poco más de alegría, intimidad y magia en tus asuntos diarios. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta, especialmente en lo que respecta al romance y las citas: concéntrate en encontrar una pareja que esté a tu lado a largo plazo. Si estás soltero, las citas casuales no son una opción para ti en este momento.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

A menudo te acusan de tener una mirada errante y, aunque puede que te lleve un poco más de tiempo comprometerte, no es porque no desees un amor increíble, sino porque quieres experimentarlo todo para sentirte seguro de lo que es correcto para ti. Debes sentirte libre de explorar diferentes conexiones y posibilidades, la única salvedad es que también debes asegurarte de que cualquier persona con la que estés o con la que salgas esté completamente al tanto de las decisiones que estás tomando.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Los problemas laborales te han deprimido últimamente y sientes que es hora de defender tus derechos o de volver a ese lugar donde debes conformarte con algo totalmente intolerable para ti. Este es un día lleno de desafíos para ti, Capricornio, y aunque no quieras causar problemas, es posible que descubras que no tienes otra opción.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

El desafío que se te presenta durante la cuadratura de la Luna con Júpiter es el que tiene que ver con que te enfrentes a los hechos y sepas que no puedes permanecer en un mismo lugar por mucho más tiempo. Has sobrevivido a este nivel particular de energía durante la mayor parte de tu vida. Si bien te ha mantenido a salvo y seguro, te das cuenta de que necesitas más en tu vida. Eso es un gran desafío para ti, ya que no estás seguro de cómo superarlo.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Mercurio en trígono con Saturno te habla directamente a través de signos y señales. Eres perceptivo e intuitivo , y cuando el universo intenta decirte algo, no tardas mucho en darte cuenta de lo que está pasando. Con Mercurio haciendo la mayor parte del trabajo pesado aquí, verás que las señales que estás captando el 26 de junio te indican la dirección en la que debes comunicarte con un viejo amigo.