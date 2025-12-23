Este martes 23 de diciembre comenzará a escribirse el capítulo decisivo del Torneo Clausura 2025, con la disputa de la Primera Final Ida en el Estadio Aldo Cantoni, escenario de las grandes citas del fútbol sanjuanino.

La jornada tendrá doble atractivo. En primer turno, desde las 20:30, será el turno de la Reserva, donde Barrios de Pie y La Gloria buscarán sacar ventaja en el primer duelo de la serie final. Un partido que promete intensidad y buen juego, con equipos que llegaron a esta instancia tras un sólido recorrido en el certamen.

Luego, a partir de las 22, llegará el plato fuerte de la noche con la final de Primera División. Barrios de Pie se enfrentará a Huarpes en un choque que despierta gran expectativa entre los hinchas, en una serie que se anticipa pareja y disputada hasta el último minuto.

La definición no se cerrará este martes: la Segunda Final ya tiene fecha confirmada y se jugará el lunes 29 de diciembre, donde se conocerán los campeones del Clausura 2025.

El valor de la entrada general será de $6.000, y se espera una importante concurrencia para acompañar una noche que marcará el inicio de las finales y el desenlace del torneo. El Aldo Cantoni vuelve a ser testigo de una jornada clave del fútbol local, con títulos en juego y la ilusión intacta de los protagonistas.