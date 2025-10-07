Durante 2025, la Policía Rural de San Juan informó una mejora en la seguridad vial. Los accidentes de tránsito provocados por animales sueltos en rutas de la provincia registraron una reducción considerable. Mario Domínguez, comisario y responsable de las cinco unidades operativas, explicó a DIARIO HUARPE que “en 2023 hubo alrededor de 20 siniestros, en 2024 solo 7 y este año se redujo a uno o dos”, un descenso que refleja el impacto de los controles y las medidas preventivas.

El comisario explicó que esta disminución se debe al trabajo preventivo constante en zonas donde se suelen avistar animales de la fauna local, especialmente en rutas como la 40, 141, 20 y 510 y a la intensificación de operativos de rescate de animales. “La presencia de nuestros efectivos sobre la ruta permite que los conductores se mantengan atentos y se eviten vuelcos o colisiones por animales sueltos”, detalló Domínguez, al destacar que esta estrategia contribuye a prevenir accidentes. Además, señaló que las zonas en alerta son Caucete, Jáchal, Albardón y Pocito, donde se observa una mayor presencia de caballos sin supervisión.

Además, Domínguez señaló que otro factor clave en la reducción de siniestros es la mayor responsabilidad de los propietarios. “Los puesteros han tomado conciencia, no tanto por el valor de la multa, sino por el secuestro del animal”, afirmó. Y agregó: “Ahora se ve que los animales circulan acompañados por un pastor, lo que permite controlar su desplazamiento y evitar que invadan las rutas”.

De acuerdo al comisario, durante este año y tras los intensos operativos ya se rescataron cerca de 100 animales sueltos, entre caballos, vacas, asnos y caprinos. Los animales incautados pasan a escuelas agrotécnicas o a otras unidades policiales, y se trabaja en conjunto con la UFI genérica y proteccionistas para garantizar su cuidado. Según Domínguez, “el año pasado llevamos casi 200 animales; este año la cantidad bajó considerablemente, lo que refleja la efectividad de los operativos preventivos”.

La Policía Rural continuará intensificando los controles, especialmente en zonas rurales y rutas con alto tránsito, para mantener la tendencia a la baja y garantizar mayor seguridad vial en San Juan.

Siniestros viales registrados en 2025 y 2024

Durante este año, uno de los accidentes más recientes ocurrió el 24 de agosto, cuando un colectivo de la empresa Vallecito chocó con dos caballos que se cruzaron inesperadamente en la Ruta 40, a la altura de calle San Isidro, en Caucete. La unidad transportaba 28 pasajeros de La Rioja a Mendoza. El siniestro provocó la muerte de los animales y lesiones leves en los pasajeros, mientras que los daños materiales en el vehículo fueron mínimos. Intervinieron efectivos de la Comisaría 37ª y de la División Rural N.º 3, y los equinos fueron trasladados al Parque Faunístico de Rivadavia.

Otro caso reciente ocurrió en la madrugada del 22 de julio, en la Ruta Nacional 40, en Carpintería, Pocito. Una camioneta que circulaba de sur a norte impactó contra un caballo suelto, dejando a cinco personas heridas y generando importantes daños en el vehículo. Personal policial y de Vialidad Nacional intervino para asistir a los afectados y garantizar la seguridad en la vía.

Así quedó la camioneta que transportaba a cinco personas. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales tras el choque con un caballo. (Foto: Archivo)

En lo que va de 2025, no se registraron tragedias fatales. Sin embargo, durante 2024 se produjo un accidente grave para una familia sanjuanina: el lunes 3 de junio, en la Ruta 12, en el departamento Zonda, un motociclista murió tras impactar contra un caballo que se encontraba suelto en la calzada. El animal también perdió la vida. Como consecuencia del siniestro, el dueño del equino fue detenido horas después del hecho al presentarse en la comisaría.

Imagen de la tragedia de junio del 2024 en Zonda. Tanto el motociclita como el equino fallecieron en el acto. (Foto: Archivo)