Por primera vez, la Compañía Bla Bla desembarcará en San Juan con su obra Modelo Vivo Muerto, una comedia con tintes policiales que combina humor, música y una puesta escénica original. La función será este sábado 11 de octubre en el Teatro Sarmiento a las 21 hs, en el marco de una gira nacional que ya pasó por Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. “Tenemos mucha expectativa y muchas ganas del concierto”, expresó el actor Manu Fanego en diálogo con DIARIO HUARPE. “Hace poquito fuimos a Mendoza y ahora nos toca ir para San Juan, que es la primera vez que estamos”, agregó.

Las entradas se consiguen www.entradaweb.com y los precios van de $15.000 a $25.000, con precios de los más accesibles comparando entre las propuestas que llegan desde Buenos Aires.

La pieza, dirigida por Francisca Ure y creada colectivamente por los integrantes de la compañía, se desarrolla en una academia de arte donde un modelo vivo aparece misteriosamente sin vida durante un examen final. El hecho da pie a una investigación llena de giros, ironía y música en vivo. Desde su estreno en 2023, Modelo Vivo Muerto ya superó las 180 funciones en distintas ciudades del país y obtuvo reconocimientos como el Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original, compuesta por Sebastián Furman.

Fanego destacó que salir de la Capital Federal les permitió vivir experiencias más cercanas con el público. “Siempre salir de Capital es más benévolo y amable que quedarse. En las provincias se arma algo mucho más familiar y contenido”, contó. “La gente se pone de pie, aplaude con un amor y con un agradecimiento enorme. Se nota que valoran que uno haya viajado hasta allá, y eso emociona mucho”, reflexionó el actor.

Consultado sobre la propuesta artística, Fanego explicó que la comedia cumple hoy un rol fundamental en el vínculo con los espectadores. “La comedia siempre es bienvenida, es un abrazo, un puente de empatía. Y mucho más en estos momentos donde la crueldad es de gobierno. Hay una presión muy grande por lo económico, y la comedia permite aflojar esa presión, es una válvula de escape”, señaló.

El intérprete, que además fue nominado como Mejor Actor de Comedia en los Premios Estrella de Mar 2024, también reflexionó sobre el poder del teatro como experiencia compartida. “El teatro tiene miles de años. Es una ceremonia donde se discute humanidad. Nunca va a desaparecer porque es algo que viene con el ser humano, una forma de tramitar cosas”, expresó. “Por más inteligencia artificial o pantallas que haya, el encuentro entre humanos va a seguir existiendo. Esa soga que nos ata a lo humano sigue siendo el teatro.”

Para el público sanjuanino que aún no conoce la propuesta, Fanego lanzó una invitación directa: “Que vengan preparados para reírse, para disfrutar, para entregarse a una historia que los va a llevar por lugares inesperados. Hay thriller, hay suspenso, hay muy buena música y grandes actuaciones. Lo damos todo con muchísimo amor y con las ganas de conectar con las personas”, concluyó.

La función de Modelo Vivo Muerto será este sábado 11 de octubre en el Teatro Sarmiento, con una única presentación en San Juan. La obra cuenta con las actuaciones de Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, y continúa consolidando a la Compañía Bla Bla como una de las propuestas más singulares del teatro argentino contemporáneo.