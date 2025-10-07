José Peluc, referente del mileismo en San Juan, analizó y defendió la reciente movida política del frente nacional, que decidió no insistir en la candidatura del economista José Luis Espert. El dirigente sanjuanino fue enfático al describir la decisión como una "maniobra inteligente" que prioriza el objetivo final del espacio de Javier Milei.

“Creo que es una decisión inteligente, no insistir en algo que está observado, por experiencia te lo digo”, sentenció Peluc en el Café de la Política. El legislador nacional puso el foco en la necesidad de evitar distracciones que puedan empañar el camino hacia las elecciones generales. "Creo que cuando algo viene con alguna observación es mejor hacerse a un costado porque primero está el proyecto, en donde queremos llegar, y después están las personas”.

Al ser consultado sobre si esta "jugada inteligente" pudo haberse demorado o si tuvo el timing correcto, Peluc consideró que la tardanza pudo deberse a un factor humano. "Yo creo que cuando vos no sos culpable de nada te cuesta tomar la decisión", reflexionó.

Para dar cuenta de la complejidad de la situación, el referente de LLA trajo a colación una experiencia personal de la campaña electoral de 2019. “No te olvides que esto te lo digo en primera persona, a mí me ha tocado experimentar una cosa similar, acordate cuando en la campaña del 2019 querían instalar que un cargo me lo había dado el gobierno de ese momento y yo terminé renunciando para que la campaña no sea esa la discusión", recordó Peluc, estableciendo un paralelismo entre su acción de entonces y el gesto que, a su entender, se esperaba de Espert en pos del proyecto de La Libertad Avanza.

Finalmente, el sanjuanino ratificó su fe en la sabiduría del pueblo argentino ante las urnas. Consultado sobre si una eventual derrota de su espacio implicaría un error del electorado, su respuesta fue contundente: "No, no, no. En los pueblos nunca se equivocan”.

Textuales

José Peluc / Diputado nacional de LLA