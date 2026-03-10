El clima previo al duelo entre Huracán y River se caldeó de manera inesperada, pero no por lo que sucede en el verde césped, sino por los pasillos judiciales. La dirigencia del "Globo" lanzó un explosivo comunicado oficial en el que rechaza de plano la intención de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de que el partido del jueves se dispute a puertas cerradas.

El conflicto nace a raíz del derrumbe de un edificio lindero al Estadio Tomás Adolfo Ducó, situación que ya obligó a Huracán a jugar sin su gente ante Belgrano de Córdoba. Sin embargo, para la cúpula de Parque Patricios, repetir la medida ante el Millonario es inadmisible y aseguran que iniciarán acciones legales para defender el derecho de sus socios.

"Un despojo sin fundamentos"

En el texto difundido por la institución, Huracán sostiene que la decisión carece de respaldo técnico y jurídico. "Jugar sin público nuevamente no es una opción", reza el comunicado, exigiendo que cualquier restricción debe estar avalada por un informe que establezca parámetros claros de asistencia en lugar de una prohibición total.

Desde el club califican la medida como un "despojo" y aseguran que no han recibido argumentos sólidos que demuestren que la estructura del Palacio Ducó corra peligro por el incidente vecino. La postura es firme: si no hay pruebas de riesgo inminente, las puertas deben abrirse.

El debut de Coudet, bajo la lupa

Más allá de la batalla legal, el encuentro está programado para este jueves a las 21:30. El partido tiene un condimento especial: será el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River Plate. Sin embargo, el foco hoy está puesto en si las tribunas lucirán el color característico del Quemero o si el silencio volverá a reinar en Parque Patricios por orden gubernamental.

Las próximas horas serán clave. Con la Justicia de por medio, Huracán apuesta todo a un recurso de amparo que le permita jugar con su público, mientras las autoridades de seguridad mantienen la guardia alta por el estado de la zona afectada.