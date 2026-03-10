El Banco Ortopédico de San Juan ya entregó más de 50 elementos ortopédicos en lo que va de 2026. A través de este programa, 39 personas accedieron al préstamo en comodato de distintos dispositivos médicos para afrontar dolencias, recuperaciones postoperatorias o tratamientos temporales.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Asistencia del Ministerio de Familia y Desrrollo Humano y busca dar respuesta rápida a personas que atraviesan una situación de salud momentánea y no cuentan con obra social o recursos para comprar o alquilar estos elementos.

Publicidad

Según los registros del programa, la mayor demanda corresponde a camas ortopédicas, colchones antiescaras, sillas de ruedas, muletas, botas walker, bastones canadienses, andadores, inmovilizadores y baños portátiles, entre otros dispositivos utilizados en procesos de rehabilitación o recuperación.

Las personas beneficiarias tienen diferentes edades y provienen de distintos departamentos de la provincia, entre ellos Pocito, Albardón, Valle Fértil, Jáchal, Ullum, Angaco, Rawson, Capital, Santa Lucía y Rivadavia.

Publicidad

Los elementos se entregan por un plazo inicial de 90 días, que puede extenderse si el tratamiento médico continúa. Al mismo tiempo, el sistema permite la rotación del equipamiento, ya que cerca del 10% de los dispositivos ya fueron devueltos y posteriormente pasan por un proceso de higienización, esterilización y mantenimiento antes de ser entregados nuevamente.

La directora de Asistencia, Eva Acosta, destacó que el programa permite agilizar la respuesta ante urgencias médicas y optimizar recursos, ya que los elementos pueden ser reutilizados por otras personas una vez que finaliza su uso.

Publicidad

Con la puesta en marcha del Banco Ortopédico, el trámite para acceder a estos elementos se simplificó y ya no requiere la apertura de un expediente. Para solicitar el préstamo se debe presentar el DNI del beneficiario y de un garante mayor de 18 años, junto con la prescripción médica que indique el elemento necesario y el tiempo estimado de uso, además de una copia de la historia clínica o informe médico.

En caso de contar con obra social, también se debe presentar la negativa de cobertura. Luego se firma un convenio de comodato y una declaración jurada, lo que permite concretar la entrega del elemento de manera inmediata.

Las gestiones se realizan en la Dirección de Asistencia, ubicada en el primer piso, núcleo 1 del Centro Cívico.

Actualmente el Banco Ortopédico cuenta con sillas de ruedas para niños y adultos, camas ortopédicas, muletas, bastones, andadores, colchones antiescaras, inodoros portátiles, botas ortopédicas, nebulizadores, aspiradores, saturadores, inmovilizadores, concentradores de oxígeno y cuellos ortopédicos, entre otros dispositivos.

Desde el organismo aclararon que los tratamientos de largo plazo no están contemplados dentro de este sistema, por lo que esos casos deben tramitarse mediante expediente administrativo.