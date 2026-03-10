El pasado 7 de marzo se realizó el examen de ingreso para la carrera Licenciatura en Enfermería a residentes de Valle Fértil, donde rindieron 106 aspirantes. Pero ahora se pudo conocer los resultados de las pruebas. Un total de 60 ingresantes resultaron aprobados, por lo tanto, durante estos días vienen desarrollando las clases de Introducción a la Vida Universitaria y para la próxima semana empezarán con el cursado de las materias propias de la carrera.

Este proceso de ingreso fue histórico para Valle Fértil como resultado de un acuerdo entre la Universidad Nacional de San Juan a través de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) y con el Ministerio de Salud de la Provincia. La carrera se originó como una necesidad y solicitud del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, quien abogó para que se dictara la carrera de grado Licenciatura en Enfermería en aquella localidad.

La evaluación se llevó a cabo en la Escuela Agrotécnica del Departamento y fue tomada por docentes de la EUCS, acompañados/as de autoridades de la UNSJ y del municipio.

“Esta iniciativa, implica un gran esfuerzo debido a la lejanía del departamento, de un plantel docentes de la EUCS integrado por licenciados/as en enfermería, farmacéuticos/as, y médicos/as, quienes están aportando todo para que esto sea realidad, porque el cursado será presencial con algunas modalidades virtuales”, expresó el director de la EUCS, Ángel Pinto.