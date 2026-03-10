Cuando el tiempo para cocinar es limitado, ya sea por el ritmo de la jornada laboral, una mala organización o un imprevisto, contar con recetas rápidas puede salvar el almuerzo. Una de las alternativas más simples es preparar burritos de pollo y queso, un plato inspirado en la gastronomía mexicana que cada vez gana más espacio en las mesas argentinas.

Esta preparación se destaca por su rapidez y practicidad. Con apenas unos minutos de trabajo se puede obtener un plato sabroso, contundente y rendidor. Además, utiliza ingredientes fáciles de conseguir y permite múltiples variantes según los gustos de cada persona.

Para elaborar esta receta se necesitan seis tortillas grandes de harina de trigo, tres filetes de pollo, una cebolla, dos dientes de ajo, 200 gramos de queso cheddar rallado, una cucharada de aceite de oliva y el jugo de un limón. A esto se le pueden sumar crema agria, salsa picante, cilantro y condimentos como sal y pimienta negra para potenciar el sabor.

La cocina mexicana lleva varias décadas expandiéndose por el mundo y su influencia también se nota en Argentina. Preparaciones como tacos, nachos y burritos se volvieron cada vez más populares, tanto en restaurantes especializados como en versiones adaptadas a los gustos locales.

En este caso, los burritos son los protagonistas. Su combinación de tortilla rellena con carne y queso genera una comida muy saciante sin necesidad de consumir grandes cantidades, lo que los convierte en una opción práctica para el almuerzo o la cena.

El primer paso consiste en cocinar la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Cuando comienza a dorarse se agrega el ajo picado y se deja al fuego durante un minuto más. En paralelo, se recomienda precalentar el horno para utilizarlo en la etapa final de la preparación.

Luego se incorpora el pollo cortado en pequeños trozos para que la cocción sea rápida y uniforme. En ese momento se añaden los condimentos a gusto y, cuando la carne ya está dorada, se suma el jugo de limón para darle un toque de frescura al relleno.

Una vez listo el preparado, se extienden las tortillas sobre una superficie plana y se coloca dentro el pollo con la cebolla de manera uniforme. Encima se agrega el queso cheddar rallado y se enrolla cada tortilla con cuidado para formar los burritos.

Después de armarlos, se les puede agregar un poco más de queso y cilantro por encima y llevarlos al horno durante unos minutos, hasta que la masa se dore y el queso se derrita. El resultado es una tortilla crocante por fuera y un relleno cremoso y sabroso por dentro.

A la hora de servir, los burritos pueden acompañarse con crema agria, salsa picante o guacamole, elaborado a base de palta. También se pueden sumar nachos o papas fritas como guarnición. La receta rinde para dos o tres personas y ofrece una alternativa rápida para resolver el almuerzo sin pasar demasiado tiempo en la cocina.