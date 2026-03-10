Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del lunes en Capital terminó con un hombre imputado por robo y con un menor de edad involucrado tras dañar un colectivo de la RedTulum.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el lunes 9 de marzo, cerca de las 00:20, cuando un adolescente de 17 años intentó abordar un colectivo, correspondiente al recorrido Chimbas – Plaza Villa Krause.

Según consta, el menor no pudo iniciar el viaje debido a que no tenía cómo abonar el pasaje. Ante esta situación, el chofer le pidió que descendiera del vehículo. Tras bajar del colectivo, el adolescente se retiró caminando por la vereda del Conector Sur. Sin embargo, cuando la unidad retomó su recorrido desde Estación Córdoba, ubicada en General Paz y Conector Sur, el menor tomó un elemento contundente y lo arrojó contra la parte trasera del colectivo, provocando la rotura del vidrio.

Al advertir lo sucedido, el conductor detuvo la marcha del colectivo. En ese momento, dos pasajeros descendieron de la unidad y agredieron físicamente al menor.

De acuerdo con la investigación fiscal, uno de los agresores, identificado como Daniel Olmos, aprovechó la situación para arrebatarle el celular marca Motorola al adolescente.

Personal policial que se encontraba de consigna en la zona de Estación Córdoba observó lo ocurrido. En un primer momento los efectivos aprehendieron al menor, quien luego manifestó haber sido agredido y señaló que uno de los hombres que volvió a subir al colectivo le había sustraído el teléfono.

Con la descripción aportada, los uniformados subieron al colectivo y identificaron al sospechoso. Tras una requisa, encontraron el celular del menor en poder de Olmos, quien fue detenido en el lugar.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia. En la audiencia correspondiente se acordó la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año para Olmos. Como parte de las condiciones, el imputado deberá realizar tareas comunitarias durante cinco meses, con un total de 50 horas en el Municipio de Rawson, y efectuar una reparación simbólica de $20.000 destinada a merenderos.