La Subsecretaría de Trabajo de San Juan intimó este martes a los gremios docentes a cumplir con la normativa nacional que regula las medidas de fuerza en servicios esenciales. Tras la notificación oficial, UDAP resolvió levantar el paro de 48 horas que había sido convocado para los días 11 y 12 de marzo.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 041-ST 2026, firmada por el subsecretario de Trabajo de la provincia, Franco Marchese, en el marco del expediente Nº 208-000907-2026-EXP. La resolución exige a las organizaciones sindicales del sector docente que garanticen prestaciones de un 75% del servicio educativo ante la convocatoria de medidas de fuerza.

Publicidad

La notificación fue emitida por la Subsecretaría de Trabajo, con sede en calle Santa Fe 52 Oeste, en la ciudad de San Juan, y quedó formalizada mediante cédula oficial este martes al mediodía.

La exigencia de garantizar servicios mínimos

En el documento oficial, el organismo laboral provincial intimó a los gremios docentes a cumplir con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 25.877, modificado por el artículo 101 de la Ley Nº 27.802, normativa que regula el funcionamiento de los servicios esenciales durante conflictos laborales.

Publicidad

La resolución ordena presentar un plan de acción concreto que garantice la prestación mínima del servicio educativo durante cualquier medida de fuerza.

El texto señala que los sindicatos deben detallar “la modalidad de prestación mínima que habrá de mantenerse, los establecimientos, niveles, turnos y personal alcanzados”, además del mecanismo mediante el cual se notificará al personal docente que deba garantizar esas prestaciones.

Publicidad

También advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones previstas por la legislación vigente.

El paro docente que estaba previsto

La medida de fuerza había sido anunciada por los gremios docentes en el marco de la negociación paritaria que mantienen con el Gobierno de San Juan. El paro estaba previsto por 48 horas, para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

Tras la intimación formal de la Subsecretaría de Trabajo, UDAP resolvió levantar la medida de fuerza.

El conflicto salarial continúa abierto

El conflicto docente se desarrolla en paralelo con la negociación salarial que el Gobierno provincial mantiene con los gremios del sector.

Este martes estaba prevista una nueva reunión paritaria entre las autoridades del Ministerio de Educación y los representantes sindicales, instancia en la que el Ejecutivo adelantó que presentará una propuesta salarial superadora.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo es continuar el diálogo con los gremios y avanzar en un acuerdo que permita mejorar los salarios docentes sin afectar el normal dictado de clases en las escuelas de San Juan.

Con la suspensión del paro convocado para esta semana, las negociaciones continúan abiertas a la espera de la nueva propuesta salarial que será presentada en la mesa paritaria.