En la antesala del clásico frente a Boca que se disputará este miércoles en la Bombonera, San Lorenzo cerró una nueva incorporación para reforzar su plantel. El delantero Rodrigo Auzmendi acordó su llegada al club y se sumará a préstamo desde Querétaro de México.

El atacante, de 25 años, llegará con una cesión por un año sin cargo y una opción de compra fijada en 4.000.000 de dólares, en una operación que también involucró a Banfield, equipo en el que jugó durante la última temporada.

La negociación tuvo varios capítulos en los últimos días. En un primer momento, el futbolista había sido sondeado por Boca, aunque esa posibilidad no llegó a avanzar. Luego apareció Lanús como interesado e incluso el jugador tenía programada la revisión médica para concretar su incorporación.

Sin embargo, el pase se frenó en medio de tensiones con Banfield, ya que el club del sur del conurbano no veía con buenos ojos la posibilidad de que el delantero pasara a su clásico rival. Esa situación terminó por frustrar el acuerdo que estaba cerca de cerrarse.

En medio de ese conflicto, el representante del jugador, Martín Palma, cuestionó públicamente el manejo de la operación y expresó su malestar por las distintas decisiones tomadas durante la negociación.

“Banfield está en su derecho de no venderlo a Querétaro para que no vaya a Lanús. Nos molesta el manoseo de rechazar la oferta de Boca, presionar para que vaya a Rosario Central y ahora esto”, afirmó el agente en declaraciones sobre el caso.

Finalmente, San Lorenzo avanzó en las gestiones y logró quedarse con el delantero, que se convertirá en el séptimo refuerzo del equipo en este mercado de pases. Antes se habían sumado Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez, Mathías De Ritis, Gonzalo Abrego, Luciano Vietto y Guzmán Corujo.

Durante su paso por Banfield, Auzmendi disputó 22 partidos, marcó 4 goles y dio 2 asistencias. Uno de sus tantos más recordados fue en el triunfo 2-1 ante Lanús en el clásico del Sur por el Torneo Clausura 2025, un antecedente que ahora vuelve a resonar en medio de su llegada al Ciclón.